Michal Pazdan, Ankaragücü'ne imza atıyor
Legia Varşova, Michal Pazdan'ın Ankaragücü için sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye gittiğini açıkladı.
Transfer dönemlerinde adı Beşiktaş'la da anılan Michal Pazdan'ın Ankaragücü'ne transferi kesinleşti.
Legia Varşova Kulübü, Michal Pazdan'ın Ankaragücü için sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye gittiğini açıkladı. Bu sezon Varşova formasıyla 7 maçta 1 kez de gol atan Pazdan, Polonya Milli Takımı'nda ise 35 karşılaşmada görev aldı.
31 yaşındaki başarılı savunma oyuncusunun Başkent ekibine transferinin bugün açıklanması bekleniyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle