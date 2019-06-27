Michael Schumacher'in Formula 1 rekoru ne zaman geçilecek?
Alpler'de geçirdiği kaza sonrasında 6 yıldır yaşam savaşı veren Michael Schumacher'in kırılamaz denilen rekoru alt üst ediliyor.
Michael Schumacher, kariyeri boyunca tam 91 yarış kazandı ve Formula 1'de en çok Grand Prix kazanan pilot olarak adını tarihe yazdırdı.
2006'da pistlerden ayrılan Schumacher'in bu rekorunun geçilebileceği hiç düşünülmüyordu.
Mercedes pilotu olarak son yılları domine eden İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton ise, Alman efsanenin rekorunu aşmaya çok yakın.
5 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, bu sezonki 8 Grand Prix'in 6'sından zaferle ayrıldı.
34 yaşındaki Hamilton, Avusturya GP'sini kazanırsa toplamda 80 yarışı galip bitirmiş olacak.
Bu da demek oluyor ki İngiliz pilot, 12 yarış daha kazanırsa F1 tarihinin en çok yarış kazanan ismi olarak adını tarihe yazdıracak.
DAHA ÖNCE GEÇMİŞTİ
Lewis Hamilton, geçtiğimiz sezonlarda Schumacher'i pole pozisyon sayısında (86'ya 68) geride bırakmıştı.
Bu sezon 6. şampiyonluğu için yarışan İngiliz pilot, Schumacher'in meşhur 7 şampiyonluğunu yakalamayı hedefliyor.
Mercedes ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan dünya yıldızı, 30'lu yaşlarının sonuna kadar pistlerde kalmayı düşünüyor.
Hamilton,"Michael 38'de bırakmıştı. Bense 33 yaşındayım. O yüzden 5 sene daha bu işi yaparım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
EN ÇOK F1 YARIŞI KAZANANLAR
1. Michael Schumacher - 91
2. Lewis Hamilton - 79
3. Sebastian Vettel - 52
4. Alain Prost - 51
5. Ayrton Senna - 41
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