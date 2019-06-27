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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Görkem ÇOKSEZEN
27.06.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Michael Schumacher'in Formula 1 rekoru ne zaman geçilecek?

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Michael Schumacher'in Formula 1 rekoru ne zaman geçilecek?
Foto: AP

Alpler'de geçirdiği kaza sonrasında 6 yıldır yaşam savaşı veren Michael Schumacher'in kırılamaz denilen rekoru alt üst ediliyor.

Michael Schumacher, kariyeri boyunca tam 91 yarış kazandı ve Formula 1'de en çok Grand Prix kazanan pilot olarak adını tarihe yazdırdı.

2006'da pistlerden ayrılan Schumacher'in bu rekorunun geçilebileceği hiç düşünülmüyordu.

Mercedes pilotu olarak son yılları domine eden İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton ise, Alman efsanenin rekorunu aşmaya çok yakın.

5 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, bu sezonki 8 Grand Prix'in 6'sından zaferle ayrıldı.

34 yaşındaki Hamilton, Avusturya GP'sini kazanırsa toplamda 80 yarışı galip bitirmiş olacak.

Bu da demek oluyor ki İngiliz pilot, 12 yarış daha kazanırsa F1 tarihinin en çok yarış kazanan ismi olarak adını tarihe yazdıracak.

Michael Schumacherin Formula 1 rekoru ne zaman geçilecek

DAHA ÖNCE GEÇMİŞTİ

Lewis Hamilton, geçtiğimiz sezonlarda Schumacher'i pole pozisyon sayısında (86'ya 68) geride bırakmıştı.

Bu sezon 6. şampiyonluğu için yarışan İngiliz pilot, Schumacher'in meşhur 7 şampiyonluğunu yakalamayı hedefliyor.

Mercedes ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan dünya yıldızı, 30'lu yaşlarının sonuna kadar pistlerde kalmayı düşünüyor.

Hamilton,"Michael 38'de bırakmıştı. Bense 33 yaşındayım. O yüzden 5 sene daha bu işi yaparım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

EN ÇOK F1 YARIŞI KAZANANLAR

1. Michael Schumacher - 91
2. Lewis Hamilton - 79
3. Sebastian Vettel - 52
4. Alain Prost - 51
5. Ayrton Senna - 41

Michael Schumacher arşiv görüntüleriFormula 1'in eski efsanesi Alman Michael Schumacher'in tedavi süreci devam ediyor. Efsane pilotun arşiv görüntüleriyle karşınızdayız...
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