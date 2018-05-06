Michael Jordan'ın kararı...
Charlotte Hornets, sezonun sona ermesiyle birlikte başantrenör Steve Clifford ile yollarını ayırmıştı. Yeni koç arayışlarını sürdüren Jordan, kararını vermek üzere.
ESPN’den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Charlotte, San Antonio'nun asistan koçu James Borrego ve Boston'ın asistan koçu Jay Larranaga ile hafta içerisinde ikinci kez görüşme gerçekleştirecek.
Aynı habere göre takımın sahibi Michael Jordan da başantrenörlük görüşmelerine bizzat katılacak.
Sezonu 36 galibiyet ve 46 mağlubiyet ile tamamlayan Hornets, Batı Konferansı’nda play-off potasının yedi galibiyet uzağında kalmış ve sonuç olarak başantrenör Steve Clifford ile yollar ayrılmıştı.
2001’den bu yana yardımcı antrenörlük görevleri yapan James Borrego, 2010-2012 yılları arasında o dönemki adıyla New Orleans Hornets’te de çalışmıştı.
Oyunculuk kariyerinde Avrupa’nın birçok takımında forma giyen Jay Larranaga, antrenörlük kariyerine 2008’de İrlanda Milli Takımı’nı çalıştırarak başlamıştı. Larranaga, 2012’den beri Celtics'te yardımcı antrenörlük görevini yürütürken, Brad Stevens’ın bulunamadığı maçlarda takımın başında sahaya çıkmıştı.
(Eurohoops)
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