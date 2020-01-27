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Basketbol
Haber Giriş: 27.01.2020 - 02:50,Son Güncelleme:/

Michael Jordan'dan Kobe Bryant için duygusal mesaj!

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Michael Jordan'dan Kobe Bryant için duygusal mesaj!

Kobe Bryant'ın trajik ölümünün ardından NBA efsanesi Michael Jordan duygu dolu bir mesaj yayınladı.

İşte Michael jordan'ın açıklamaları;

"Kelimeler ne hissettiğimi tarif edemiyor. Kobe'yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en bütük rakiplerinden biriydi. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle de gurur duyuyordu."

"Bunları yazarken allak bullak oluyorum. Kobe ve kızının bu sabah helikopter kazasında öldüğü bu yıkıcı haber yüzünden ağlıyorum. Onu, ailesini, sahada, saha dışında çok sevdim. Tüm zamanların en iyi Laker'ı arkadaşım, efsane, eş, baba, oğul, kardeş şimdi gitti. Kabul etmek zor. Hem erkek hem kadın oyuncuların akıl hocasıydı."

"Evsizlere hizmet etme konusunda çok tutkuluydu. Kadın basketbolunun savunucusydu. Kızının takımına koçluk yapmak onu çok mutlu etmişti. Onunla çok özel konuşmalarımız oldu. Onunla Lakers, basketbol, eş olmak, baba olmak konusunda, İtalya'yı ne kadar sevdiğimiz konusunda konuşurduk. Bu konuşmalarımızı çok özleyeceğim. Tüm ailemle ailesinden geri kalanlar için burada olacağız"

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Michael Jordandan Kobe Bryant için duygusal mesaj

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