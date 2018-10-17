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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Michael Frey: Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum
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Futbol
17.10.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Michael Frey: Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum

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Michael Frey: Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de İsviçreli futbolcusu Michael Frey, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Frey, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan'ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkında, "Açıkçası ilk olarak bu haberleri gazetede okudum. Erzurum hakkında bir şey duymadım. Erzurumspor'a saygım var ancak önceden onlar hakkında bir bilgim yoktu" dedi.

"İYİ OLMAM İÇİN ONLAR DA ELİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"
Takımda herkesin kendisine destek olduğunu dile getiren Frey, "Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bana karşı iyi olduklarını ve çok fazla geliştiğimi düşünüyorum. İyi olmam için onlar da elinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR ARKADAŞLIK ORTAMI VAR"
Transferi öncesinde Fenerbahçe'yi ve takımda yer alan oyuncuları incelediğini vurgulayan hücum oyuncusu, "Tabii ki gelmeden önce takımdaki oyunculara bir bakarsanız. Biz bir takımız ve birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Fenerbahçe'nin başarısı için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI"
Takımın kazanmasının gol atmasından daha önemli olduğunu söyleyen Frey, "Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Gol atmak benim için önemli, hazırlık maçında da bir gol attım ama benim defansif görevlerim de var. Herkes birbirine yardım ediyor. Goller gelecek ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması" açıklamasını yaptı.

"OYNAYINCA MUTLU OLUYORUM"
Takımın forvet pozisyonunda kimin oynayacağına teknik direktör Cocu'nun karar vereceğini dile getiren Frey, "Bu hocanın işi ben takımla oynayınca mutlu oluyorum ama önemli olan Fenerbahçe" dedi.

"HERKESTEN DAHA ÇOK ÇALIŞIYORUM"
Takımın performansı daha iyiye gittiğini söyleyen Frey, "Takım performansında bir gelişim var ama istediğimiz seviyede değil. Üç kulvarda yarışıyoruz, üç kupayı da kazanmak istiyoruz. Maç maç bakmalıyız. Gollerde zamanla gelecektir. Herkesten daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞYORUM"
Frey, takıma katıldığı günden bugüne çok çalıştığını söylerken, "Yaklaşık 2-3 aydır buradayım hocamdan çok şey öğrendim oyunculardan bir şeyler öğreniyorum. Çok çalışıyorum. Yüzde 100-120 vermeye çalışıyorum. Başarı böyle gelebilir. Birazcık pozitife odaklanmalıyız" diye konuştu.
İsviçreli futbolcu Frey, kulübün kuruluş tarihi olan 19.07 ile doğum tarihinin aynı gün olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bunun bir tesadüf olduğunu gördüm. Göğsümde bu sayıyı görünce çok mutlu oldum. Bu sayı mutlu olmalı sağlıyor. Kuruluş yılı olduğunu biliyorum."

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA YÜZDE YÜZ İNANIYORUM"
Frey, takımın şampiyon olacağına inandığına vurgu yaparak, "Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum" dedi.

"TAKIMDAKİ HAVA ÇOK İYİ"
Frey, takımdaki havanın çok iyi olduğunu söylerken, "Takımdaki hava çok iyi. Kalbi iyi olan futbolculardan kurulu bir takımız. Takımda bir futbol tutkusu var. Birlikte çalışarak hedefe ulaşabiliriz. Takımda birçok farklı milletten futbolcu var ama Fenerbahçe'nin başarısı için çalışıyoruz" diye konuştu.

"BU TARZ OLAYLAR İLK DEFA OLMUYOR"
Takımdaki bazı futbolcuların kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak Frey, "Tabii ki futbol içinde bu tarz olaylar ilk defa olmuyor, profesyonel olarak bu tarz olayları kabul etmemiz gerek. Tek diyebileceğim şey onlar iyi arkadaşlarımız. Bize bazı sebeplerini söylediler ancak biz önümüze bakmalıyız. Bununla ilgili ilgili üzgün olamazsınız bu bir iş ve futbol da bir iş" açıklamasını yaptı.

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