Michael Frey saç baş yoldurttu!
Almanya Bundesliga II'de Nürnberg'in Erzgebirge Aue ile oynadığı deplasman maçında Michael Frey'den bir gol geldi.
Nürnberg'de 51. dakikada topu ağlara gönderen Michael Frey, bu sezon 7. lig maçında 2. golünü attı. Ancak Michael Frey, 4-3 geride oldukları mücadelenin son dakikasında penaltı kaçırarak maça damga vurdu!
Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak takımına kattığı İsviçreli futbolcuyu, sezon sonunda takımı olan Nürnberg'e geri göndermişti.
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