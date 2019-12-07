Michael Frey: ''Pişman değilim''

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralanan ve bonservisi sarı lacivertlilerde bulunan 25 yaşındaki İsviçreli forvet Michael Frey, Alman basınına konuştu.

Nürnberg ile Bundesliga 2'den düşmeme mücadelesi veren Frey, ''Buraya geldiğim için pişman değilim. Tabii her şey mükemmel gitmiyor. Takım olarak zor bir durumdayız. Ancak bireysel olarak her gün gelişim gösteriyorum, oynama fırsatım oluyor.'' sözlerini kullandı.

Frey, Nürnberg'de 12 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretti.

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