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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MHK'den 4 hakeme son uyarı

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MHK'den 4 hakeme son uyarı

Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar gitti, birkaç hakem daha klasman düşmekten son anda kurtuldu.

Geçtiğimiz sezon galatasaray-beşiktaş ve rizespor-galatasaray maçlarındaki yönetimleriyle ağır eleştirilere uğrayan bülent yıldırım ile Serkan Çınar’ı klasman düşüren Zekeriya alp yönetiminin 3-4 hakemle toplantı yapıp, ultimatom verdiği öğrenildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu 2019- 2020 sezonunda görev alacak hakemleri açıkladı. Üst klasman listesinde iki önemli isim Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar yer almadı. Kamuoyunun yakından tanıdığı bu iki hakem klasman düştü ve Süper Lig’de maç yönetme haklarını kaybetti. Merkez Hakem Komitesi’nin bu ilk icraatı, Başkan Zekeriya Alp’in bu sezon hakemler konusunda ipleri sıkı tutacağının ve artık hakem camiasında işlerin eskisi gibi yürümeyeceğinin de göstergesi oldu.

ARTILARI VE EKSiLERi MASAYA YATIRILDI

Aslında bu sezon ligde görev yapamayacak hakem sayısı sadece 2 değildi. Merkez Hakem Komitesi göreve geldiği günden bu yana hakemler konusunda geniş çaplı bir çalışma
yürüttü.

1-Hakemlerin geçtiğimiz sezon yaptıkları hatalar tek tek masaya yatırıldı.

2-Aldıkları puanlar değerlendirildi.

3-Ve yeni döneme hazır olup olmadıkları araştırıldı.

HiÇBiR ŞEY ESKiSi GiBi OLMAYACAK!

Sonunda Serkan Çınar ile Bülent Yıldırım’a bu sezon Süper Lig’de görev verilmemesi kararlaştırıldı. Ama klasman düşenlerin listesi bununla sınırlı değildi. Çınar ve Yıldırım ile birlikte 3-4 hakemin daha ismi listedeydi. O hakemler tek tek çağırıldı. Kendilerine son bir şans verileceği ifade edildi. Bu ultimatom tek tek hakemlere bildirildi. Artık yeni sezonda işler hiç de eskisi gibi olmayacak. Bir takımın canını yakan hakemin de canı yanacak.

MHKden 4 hakeme son uyarı

MHKden 4 hakeme son uyarı

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