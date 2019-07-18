MHK'den 4 hakeme son uyarı
Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar gitti, birkaç hakem daha klasman düşmekten son anda kurtuldu.
Geçtiğimiz sezon galatasaray-beşiktaş ve rizespor-galatasaray maçlarındaki yönetimleriyle ağır eleştirilere uğrayan bülent yıldırım ile Serkan Çınar’ı klasman düşüren Zekeriya alp yönetiminin 3-4 hakemle toplantı yapıp, ultimatom verdiği öğrenildi.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu 2019- 2020 sezonunda görev alacak hakemleri açıkladı. Üst klasman listesinde iki önemli isim Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar yer almadı. Kamuoyunun yakından tanıdığı bu iki hakem klasman düştü ve Süper Lig’de maç yönetme haklarını kaybetti. Merkez Hakem Komitesi’nin bu ilk icraatı, Başkan Zekeriya Alp’in bu sezon hakemler konusunda ipleri sıkı tutacağının ve artık hakem camiasında işlerin eskisi gibi yürümeyeceğinin de göstergesi oldu.
ARTILARI VE EKSiLERi MASAYA YATIRILDI
Aslında bu sezon ligde görev yapamayacak hakem sayısı sadece 2 değildi. Merkez Hakem Komitesi göreve geldiği günden bu yana hakemler konusunda geniş çaplı bir çalışma
yürüttü.
1-Hakemlerin geçtiğimiz sezon yaptıkları hatalar tek tek masaya yatırıldı.
2-Aldıkları puanlar değerlendirildi.
3-Ve yeni döneme hazır olup olmadıkları araştırıldı.
HiÇBiR ŞEY ESKiSi GiBi OLMAYACAK!
Sonunda Serkan Çınar ile Bülent Yıldırım’a bu sezon Süper Lig’de görev verilmemesi kararlaştırıldı. Ama klasman düşenlerin listesi bununla sınırlı değildi. Çınar ve Yıldırım ile birlikte 3-4 hakemin daha ismi listedeydi. O hakemler tek tek çağırıldı. Kendilerine son bir şans verileceği ifade edildi. Bu ultimatom tek tek hakemlere bildirildi. Artık yeni sezonda işler hiç de eskisi gibi olmayacak. Bir takımın canını yakan hakemin de canı yanacak.
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