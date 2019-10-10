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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 10.10.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Mevlüt Erdinç'e 'Vedat Muriqi' dopingi

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Başakşehir’den sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi ile Fenerbahçe’nin ileri uçtaki kozlarından biri. Vedat Muriqi’nin, yükselen performansı Erdinç’i daha da motive ediyor.

Futbol yaşantısını uzun yıllar Avrupa’da sürdüren ve ardından Başakşehir ve Antalyaspor’da forma giyen Erdinç, “Elbette daha önce oynadığım iki takım da çok değerli ama Fenerbahçe’nin büyüklüğü bir başka. Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım” diyerek forma savaşında kendisinin de yer aldığını belirtti. Fenerbahçe forması ile bu sezon üç maçta forma giyen Mevlüt Erdinç, sıkı çalışmasına devam ediyor ve ihtiyaç anında hazır bir şekilde formayı kapmak istiyor.

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Golcü oyuncu, “Türkiye’nin en büyük kulübü Fenerbahçe’ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyon için bir savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Vedat ile birlikte çalışmak beni daha da motive ediyor, ona saygı duyuyorum. Çubuklu forma ile takımıma katkı sağlayarak omuz omuza şampiyonluk yürüyüşümüzde ben de pay sahibi olmak istiyorum” dedi.

Mevlüt Erdinç yeni takımıyla geçirdiği süreye dair değerlendirmelerde bulunurken, “Lig uzun bir maraton. Takımıma ligin üçüncü haftası itibariyle katıldım. İstediğim kadar forma giymemiş olabilirim ama sıkı çalışarak bunu telafi etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve benim bu konuda açlığım var. Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum” dedi.

Türkiye’nin Arnavutluk ve Fransa maçlarına da değinen Mevlüt Erdinç, “İki zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Milli takımımıza Arnavutluk ve Fransa maçlarında sonsuz başarılar diliyorum. Umarım iki maçtan alacağımız iyi skorlarla Euro 2020’ye gitme hakkını elde ederiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu dönemde Milli takımımızın alacağı sonuç hepimize ayrı bir moral ve motivasyon olacaktır. İnanıyorum ki Saracoğlu Cuma akşamı kırmızı beyaz olacak.” dedi.

Mevlüt Erdinçe Vedat Muriqi dopingi

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