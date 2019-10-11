Mevlüt Erdinç: Rekabetle coşarım

Mevlüt, “Elbette daha önce oynadığım takımlar da çok değerli ama Fenerbah çe’nin büyüklüğü bir başka. Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım” diyerek forma savaşında kendisinin de yer aldığını belirtti. Fenerbahçe forması ile bu sezon üç maçta forma giyen Mevlüt Erdinç, takımın bankosu olmak için yoğun biçimde çalışıyor.

Birlikte şampiyonluğa

Golcü oyuncu, “Türkiye’nin en büyük kulübü Fenerbahçe’ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyon için bir savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Vedat ile birlikte çalışmak beni daha da motive ediyor, ona saygı duyuyorum. Çubuklu forma ile takımıma katkı sağlayarak omuz omuza şampiyonluk yürüyüşümüzde ben de pay sahibi olmak istiyorum” dedi.

Arkadaşlarımla aradaki farkı kapatacağım

Mevlüt Erdinç yeni takımıyla geçirdiği süreye dair değerlendirmelerde bulunurken, “Lig uzun bir maraton. Takımıma ligin üçüncü haftası itibariyle katıldım. İstediğim kadar forma giymemiş olabilirim ama sıkı çalışarak bunu telafi etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve benim bu konuda açlığım var. Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak ve taraftarı mutlu etmek istiyorum. Bu takımda herkesin bu sezon büyük başarılar elde etmek istediğini görmek ayrıca beni mutlu ediyor. Umarım her şey istediğimiz gibi gidecek” şeklinde konuştu.