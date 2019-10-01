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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
01.10.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Mevlüt Erdinç: 'Galatasaray, Fenerbahçe kadar büyük değil'

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Mevlüt Erdinç: 'Galatasaray, Fenerbahçe kadar büyük değil'

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mevlüt Erdinç, 2009-2012 yılları arasında formasını giydiği PSG'nin internet sitesine özel bir röportaj verdi. Mevlüt, Şampiyonlar Ligi maçında bu akşam PSG ile karşılaşacak Galatasaray ile takımı Fenerbahçe arasında kıyasta bulundu

PSG'nin çocukken tuttuğu ve halen de tutmaya devam ettiği takım olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Bu kulübü seviyorum. İstanbul'da sizleri ziyaret etmek büyük bir mutluluk. Küçükken PSG forması giymeyi hayal ediyordum. Bu şansı da yakaladım. Paris'le anlaşmadan önce birkaç kulüp beni istemişti. Fakat benim için PSG'den başkası yoktu. O forma, o renkler." dedi.

Unutamadığı anısı

Parc des Princes'taki Marsilya maçlarıyla ilgili iyi anıları olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Mutlaka kazanmamız gereken maçlar oluyordu. Taraftarların baskısını hissediyorduk. Bu maçlar onlar için çok önemliydi. 2-1'lik bir galibiyette attığım bir golü hatırlıyorum. O gün gol atacağımı biliyordum. Çok konsantre olmuştum. Formamın altında "Paris büyüleyici" yazılı bir tişört bile vardı. Golü taraftarlarla kutlamıştım. Ama Parc des Princes'teki her maç benim için özeldi. The Parc özel bir kulübün özel bir stadı. Hayatımın en harika zamanları." ifadelerini kullandı.

'G.Saray, F.Bahçe kadar büyük değil'

PSG'nin bu akşam karşılaşacağı Galatasaray'ı da değerlendiren Mevlüt, "Galatasaray'ın Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi. Ama Fenerbahçe kadar değil. Türk futbolu çok gelişti. İyi bir lig, statları yeni. Harika bir maç olacağını düşünüyorum çünkü iki takım da kazanmak isteyecek. Harika oyunculara sahipler ama PSG'nin şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray iyi iç saha atmosferiyle biliniyor.Fakat PSG bunun üstesinden gelecektir. İlk 11 ve yedeklerde çok iyi oyuncuları var. Atmosferden etkilenmezler." şeklinde konuştu.

Mevlüt Erdinç'in PSG formasıyla attığı golleri izleyelim...

Mevlüt Erdinç: Galatasaray, Fenerbahçe kadar büyük değil

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