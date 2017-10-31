Mesut Bakkal: Daha yürekli oynamalıyız

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacak olan Gençlerbirliği'de Teknik Direktör Mesut Bakkal, savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ve yeni transfer Ahmet İlhan, yapılacak olan taktik idmanlar öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, geçen 10 haftanın değerlendirmesini yaptı.

Malatyaspor karşısında istediği koşu mesafelerini yakalayamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Bakkal, “Akhisar ve Beşiktaş maçlarına bakıldığı zaman, ortaya koyduğumuz oyun ve futbol Malatya maçına hiç yakışmadı. Gelinen nokta da takımımızın inişli çıkışlı performanslar yaşayacağını biliyordum. Pozisyon vermemek anlamında biz iyi oynadık ama biraz daha şahsiyetli ve kişilikli öne gitmemiz gerekiyordu. Özellikle Malatya maçında ve kendi sahamızda bizim biraz daha yürekli oynamamız gerekiyordu. Pek takılı kalmıyorum ama dönüyorum kendime soruyorum, niye böyleyiz diye. Bunlara bakıldığı zaman da kaybetmeniz normal diye düşünüyorum. Malatya adına bireysel yeteneklerin öne çıktığı bir maç oynadık. Özellikle Mutayip ve Adem gibi oyuncular yetenekleriyle oyunu ve skoru belirlediler. Biz atsak bizim kazanacağımız bir maçtı. Buradan çıkartacağımız sonuç, 117 koşan takımın 106'da kalması beni daha çok üzdü. Bakıldığında veriler bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

“Süper Lig'in liderine gidiyoruz”

Süper Lig'de cuma akşamı oynayacakları Galatasaray maçına değinen Bakkal, "Süper Lig'in liderine gidiyoruz. Öne en iyi oynayan takım ve en çok gol atan takım. Galatasaray takımı öne koşularda birinciler ve şimdi buna cevap vermeniz gerekiyor. Net veriler ortada. Buna cevap verdiğiniz zaman maçta şansınız var. Tıpkı Başakşehir, tıpkı Beşiktaş ve ligin en iyi topunu oynayan Akhisar'a karşı bunu yapıyorsanız, bunu da yapabilecek formda ve grafikleri yüksek bir takımım var. Bu maçta yapmayacaklar da ne zaman yapacaklar zaten. Bu düşüncede hazırlanıyoruz. Bugün de taktik idmanımız var. Zaman kısa ve 7 maçımız kaldı. En kötü şartlarda 3 veya 4 galibiyet hedefliyoruz ve bunu almamız gerekiyor. Alabilecek güçteyiz. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını alacağız dediğimde kimse bana inanmamıştı. Ama maç oynanmadan hiçbir zaman kazanılmıyor. Takım olarak sıralamada yerimiz belli ve moralimizi bozmadan devam edeceksiniz. Gündem maçına gidiyoruz, Galatasaray maçı. Ardından milli maç arası ve Allah’tan sakatımız yok. Sadece kırmızı kart cezalısı Zeki var. Oynayacak oyuncunun da fırsatıdır bu maçlar. Alır formayı götürür, sakat cezalı olanlarda sırasını bekler. Moral bozukluğunu atlattık. İnşallah oradan da moralli bir şekilde döneriz” ifadelerini kullandı.

“Her sarı kartlı oyucuyu oyundan alırsak, ikili mücadeleleri kaybederiz”

Ligin Beşiktaş ile birlikte en çok kart gören takımı oldukları sorusuna cevap veren Bakkal, “Eleştireler alıyoruz sarı kartlı oyuncuyu neden oyundan çıkarmıyorsun diye. Şimdi, her sarı kartlı oyuncuyu oyundan aldığınız zaman futbolun doğasında olan ikili mücadeleyi ve sertliği kaybediyorsunuz. Malatya maçında %62 ikili mücadeleleri kaybetmişiz ve maçın skoru belli. Alanya maçı ikili mücadeleyi %62 kaybetmişiz olayın sonucu belli. Malatya maçında yediğiniz gole baktığınız zaman 8'e 2 gol yemişiz. İkili mücadeleyi bıraktığınız zaman tabii ki topsuz alan, gereksiz yere giderek kart görmeye ben de karşıyım. Biraz daha sinirlerimize hakim olmalıyız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Kırmızı kart görmenin cezası zaten belli. Bu kartları en az şekilde tolere etmemiz gerekiyor” diye belirtti.

Uğur: “Daha önümüzde çok maç var”

Başkent ekibinin savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise, “Galatasaray maçının zor olacağını biliyoruz ve çalışıyoruz. Toplantılar yapıyoruz analiz ediyoruz nasıl oynayacağımızı Galatasaray'a karşı. İyi hazırlanıp Galatasaray’dan puan veya puanlar almak istiyoruz” dedi.

En çok kırmızı kart gören takım olmaları ile ilgili Çiftçi, “Biraz daha sert oynamak, mücadeleyi sert oynamak istiyoruz. Belki bu nedenle olabilir ama talihsizlik bence kırmızı kartlar. Daha birçok maç var. Bunların hepsini kazandığımız taktirde, çok farklı yerlerdesin. İki maç üst üste aldığın zaman da farklı yerlere geliyorsun. Akhisar’ı elimizden kaçırdık. Geldik içeride Beşiktaş’ı yendik. Malatya'yı yensek şu an hiçbir şey konuşulmayacaktı. Lig böyle, iki maç kazandığında iyisin, iki maç kaybettiğinde kötüsün. Biz şu an kaybediyoruz, inşallah kazanıp yukarılara tırmanmak istiyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

Ahmet : “Beceriksiz, kişiliksiz ve basiretsiz oynadık”

Gençlerbirliği’nin yeni transferlerinden Ahmet İlhan ise, “Öncelikle Malatya maçında kötü oyunu ve futbolu unutturmamız lazım” diyerek şunları söyledi:

“Mutlak galibiyet parolası ile çıktığımız Malatyaspor maçında bize hiç yakışmayan bir oyun ortaya koyduk, beceriksiz, kişiliksiz ve basiretsiz oynadık. Bu kötü futbolu inşallah Galatasaray maçında unutturacağız. İki galibiyetimiz var ve ikisi de önemli takımlara karşı. Bu tür maçlar bize iyi geliyor. İnşallah bu hafta da, büyük takımlara karşı olan oyunumuzu Galatasaray'a karşı da devam ettirip içeride de bir galibiyet daha aldığımız zaman orta sıralarda olacağız. İnşallah Galatasaray'dan puan veya puanlar aldığımız zaman iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.”

Kırmızı kartlara da değinen tecrübeli oyuncu İlhan, "Oyun yapımızda agresiflik var. Bir de son zamanlarda alınan sonuçlar var ve gerginlik de bunun sebeplerinden biri olabilir. İki maç alınca inşallah her şey daha güzel olacak” dedi.