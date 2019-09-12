Metin Oktay vefatının 28. yıl dönümünde anılıyor
Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde yarın anılacak.
Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde yarın anılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Metin Oktay'ın Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.
Anma törenine, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katılacak.
😔Ezeli rekabetin en unutulmaz anı! #MetinOktay'ın jübilesi... Taçsız Kral Metin Oktay'ı, vefatının 27. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz... @GalatasaraySK https://t.co/dK0O4fyF94 pic.twitter.com/ilF5XfstiR— Spor Arena (@sporarena) September 13, 2018
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle