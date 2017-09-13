Metin Oktay, vefatının 26. yılında kabri başında anıldı

Anmaya, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, Futbol Akademisi'nden sporcular ve Metin Oktay'ın yakınları katıldı.



Anma sonrasında Galatasaray Televizyonu'na konuşan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, "26 senedir yokluğuyla yaşıyoruz. Benim takım arkadaşımdı. Kısa bir süre yurt dışında İtalya'da oynadı. Vatan hasretiyle yeniden Galatasaray'a dönmüştü. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğümüzü de yaptı. Bana göre bir simgeydi. Efendilik, saygı, centilmenlik gibi yazılı olmayan ritüelleri taşıyordu. Hoşgörülü ve insancıldı. Rakip takım sempatizanları bile kendisini sever sayardı.



Takım kaptanımız Selçuk'a ve Metin Oktay'ın akrabalarına teşekkür ediyorum" dedi. Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan ise, "Takımı temsilen buradayım. Vefatının 26. yıl dönümünde ruhu şad olsun. Ailesine tekrardan sabır diliyorum. Bu bizim acımız... Galatasaray'a geldiğimden bu yana hemen her sene buraya geliyor ve hep aynı duygulara kapılıyorum. Onunla aynı formayı giydiğim için çok gururluyum. Taşıdığı bayrağı biz devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu formanın sevgi saygıyla giyilmesini bize öğretti. Ben de yaşça küçük arkadaşlarıma bunu aşılamaya çalışıyorum. Bugün hüzünlüyüz. Ne mutlu ki ona arkasında bu kadar sevenini ve taraftarı bıraktı" ifadelerini kullandı.