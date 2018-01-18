Metin Diyadin'den Pote açıklaması!

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

İşte Metin Diyadin'in sözlerinden satır başları:

Bu sonucun Giresunspor adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başakşehir Süper Lig'in lideri ve her şeyiyle bir Avrupa takımı. Bizim adımıza kolay bir maç olmayacağı belliydi. Buna rağmen futbolcularımın oyun disiplinine bağlı kalması ile önemli bir başarıya imza attık.

Pote'de son durum

Pote'nin transferi çok zor. Kendim de konuştum. Pote serbest olmadığı için çok yüksek rakamlar söyleniyor. Bizim de ofansif anlamda zorunluluğumuz var. Dale ülkesine döndü. Defansif anlamda etkiliyiz fakat forvete oyuncu takviyesi şart. Doğru oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

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