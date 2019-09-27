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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.09.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Metin Diyadin: "Yıllarca Gençlerbirliği'nde oynadım ama..."

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Metin Diyadin: "Yıllarca Gençlerbirliği'nde oynadım ama..."

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beştepe Tesisleri'nde, başkent derbisi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Biz kısa bir süre önce geldik. Bizim için ligde kim olursa olsun puan veya puanlar almak durumundayız." dedi.

Ligde geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında futbolun doğrularını sahaya yansıttıklarını dile getiren tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe maçında hem istek olarak, hem de çok doğru oynadığımızı düşünüyorum. Puan alabileceğimiz bir maçtan da maalesef mağlup olarak ayrıldık. Oyuncularımın maçtaki isteği arzusu çok iyiydi. Oyun planlamasını ve kurgusunu da çok doğru yapmaya çalıştılar. Bunun üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Fenerbahçe maçıyla kalmaması lazım. Çünkü o maçların konsantrasyonu farklı olur. Onu devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Derbide rakibin Gençlerbirliği olduğunu hatırlatan teknik direktör Diyadin, "Bizim için ligde kim olursa olsun puan veya puanlar almak durumundayız. Fenerbahçe maçı ciddiyeti gibi hazırlanıp, o isteği, o coşkuyu devam ettirmek durumundayız. Bizi ayakta tutan odur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnşallah kazanan biz oluruz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, yıllarca Gençlerbirliği'nde forma giydiğini ifade etti.

Teknik direktör Diyadin, şöyle devam etti:

"Yıllarca Gençlerbirliği'nde oynadık. Daha sonra Denizlispor'da, Fenerbahçe'de oynadığımda da rakip olduk. Gençlerbirliği'ne gol de attık. Şimdi de rakibiz. İnşallah kazanan biz oluruz. İhtiyacımız da var. Hem moral açısından, hem de geçen haftaki güzel oyunu devam ettirme açısından. Mevcut şartlarda daha da önemli. Onun için o bilinçle hazırlanıyoruz."

Metin Diyadin, takımın son durumuyla ilgili olarak da, "Cebrail Karayel sakat. 5-6 hafta yok. Hector Canteros olmayabilir. Wilfred Moke sakat. Onu tedavi edeceğiz. Kadronun sınırlı olduğunu biliyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı. 


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