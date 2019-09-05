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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.09.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Metin Diyadin: "Sadece kadro derinliği anlamında sıkıntı var"

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Metin Diyadin: "Sadece kadro derinliği anlamında sıkıntı var"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibinin çiçeği burnunda teknik adamı Metin Diyadin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulübünü çok seven ve müthiş bir şekilde destekleyen taraftar kitlesinin takımın arkasında olması en önemli faktör. Burayı tercih etmemde en önemli etken bu. Taraftar desteğinin eksiklikleri gidereceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Diyadin, takımın başına geçmesiyle ilgili olarak da, "Dün gelişen ve aynı gün akşam sonuçlanan bir transfer oldu. 30 yıldır Ankara'dayız. Beştepe'nin havasını biliyoruz." dedi.

Sarı-lacivertli ekibin durumunu bilerek geldiklerini anlatan Diyadin, "Çok önemli bir taraftar kitlesi olan Ankaragücü ile çalışmak, onun ferdi olmak, temsil etmek her bakımdan önemli. En önemli itici güç taraftar ve onların desteğiyle de beraber başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Sadece kadro derinliği anlamında sıkıntı var"

Taraftarların kulübün her zaman arkasında durduğuna dikkati çeken Diyadin, şöyle devam etti:

"Ankaragücü'nün durumunu bilerek geliyoruz. Bu sıkıntıları yarın öbür gün de bazıları gibi dile getirip savunmaya geçecek durumda değiliz zaten. Oyuncu grubunun en önemlisi, onu iten taraftar kitlesinin olması. Taraftarların mevcut sıkıntıyı giderebileceğini düşünüyorum. Bu bir maraton. En azından devre arasına kadar... Ankaragücü camiası, özellikle taraftarı takımıyla birlikte çok güzel kenetlenebiliyor. Bunları yılladır gördük, izledik. Bu destek, bu dezavantajı ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. İstekli, taraftarına karşı sorumluluk duygusuyla oynayan bir oyuncu grubu da var. Sadece kadro derinliği anlamında sıkıntı var. Onu da inşallah sakatlık ve cezalı durumunu çok fazla yaşamadan iyi antre ederek geçersek, bu tip sıkıntıların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."

Takıma yeni geldiğini, tanımak için zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden teknik direktör Diyadin, "Lig için hedef çok erken. İlk yarı transfer olmadığı için mümkün olduğu kadar puanlar almak önceliğimiz. Burada da maç maç gitmek durumundayız. Maçların birinde takılıp kalmadan her maçı final gibi oynamamız lazım. Zaten atmosfer, her maçı final maçına çeviriyor." şeklinde konuştu.

- Genç futbolculara mesaj

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, kadro derinliğinin kısıtlı olması nedeniyle genç oyuncuları kullanabileceğini söyledi.

Genç oyunculara mesaj veren Diyadin, "Böyle bir pozisyonda kapasiteyi yakaladığımda, hiç çekinmeden forma veririm. İnşallah böyle oyuncuları yakalarız. Yakaladığımızda da kullanırız." ifadelerini kullandı.

"Ciddi anlamda eksilmeler olmazsa bu savaşı vereceğiz." diyen tecrübeli teknik adam, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onun için buradayız. Daha önce çalıştığım oyuncular da var. Bazen çok geniş kadrolarda beklentiler yüksek olur ama takım olamama gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Bazen de dar kadroların birbirine kenetlenip, kariyer olsun, onur olsun, bir mücadele içine bir aile gibi girme durumu olduğunda ikinci saydığım, ilkinin önüne geçebilir."

MKE Ankaragücü'nün son 5 yılda taraftarların desteğiyle aşama kaydettiğini anlatan Metin Diyadin, "Ankaragücü'nün son 5 yılda taraftarlarıyla beraber alt liglerden buralara nasıl geldiğini biliyorum. Onlar takımına her zaman destek verecektir. Zaman zaman başka şeyler de olabilir. Özellikle sahada mücadele eden takımına, hocasına destek olacağına inanıyorum. Taraftarların bu bilinçte olduğunu biliyorum. Ankaragücü taraftarıyla var, taraftarıyla güzel." diyerek sözlerini tamamladı. 

Metin Diyadin: Sadece kadro derinliği anlamında sıkıntı var

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