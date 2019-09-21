Metin Diyadin: “Kadro sıkıntımız sahaya yansıyor”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMetin Diyadin: “Kadro sıkıntımız sahaya yansıyor”
GeriFutbol Metin Diyadin: “Kadro sıkıntımız sahaya yansıyor”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
21.09.2019 - 23:39, Son Güncelleme:

Metin Diyadin: “Kadro sıkıntımız sahaya yansıyor”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Metin Diyadin: “Kadro sıkıntımız sahaya yansıyor”

Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Ankaragücü’nde Teknik Direktör Metin Diyadin maçın ardından yaptığı açıklamada, kadro sıkıntısının sahaya yansıdığını belirterek, Ankaragücü taraftarının yanlarında olmasını istedi.

Fenerbahçe deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Ankaragücü’nde Teknik Direktör Metin Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Diyadin, “Maçtan önce söylediğimiz gibi rakibin gücünü bilerek sahaya çıktık. Kadıköy’de herkes için sahaya çıkmak zordur. Hele ki Fenerbahçe’nin enerjisinin yüksek olduğu dönemlerde bu atmosferde oynamak zordur. Biz kendimizi ve rakibimizi bilerek oynamak zorundaydık. Bu anlamda oyuncularım taktiksel ve istek olarak her şeyi yapmaya çalıştı. Geçen haftaki maçımıza göre sistem değişikliğine gittik ve farklı görüntü oldu. Maçta öne geçtik ama sonrasında aut olan pozisyonda golü yedik. İkinci yarıda baskıda 2. Golü yedik. Bu golün ardından durumu 2-2’ye de getirebilirdik. Ancak olmadı. Bu maçta oynadığımız oyunda futbolcuların istek ve arzusunun bir tepki olduğunu düşünüyorum. Kadro sıkıntımız da var. Hamle yapmak istediğimizde alternatifimiz olmadığı için bazı mevkilerde hamle yapamıyoruz. Fizik kaliteyi yukarıya çekip sahadaki kaliteyi yükseltmek istiyoruz. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Belki maçtan önce Fenerbahçe çok rahat kazanır gibi görünüyordu. Ancak bu duruma tepki gösteren bir oyun oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada oynamak gerçekten kolay değil. Bugün oyuncularımın emeklerinin karşılığı belki 1 puan olabilirdi ama olmadı. Fenerbahçe bugün bizim 90 dakikalık rakibimizdi, ligin genelindeki rakibimiz değil. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var”
Fenerbahçe’nin topu geri kazanma konusunda çok hızlı olduğunu söyleyen Diyadin, “Fenerbahçe, topu rakipten geri alma süresi konusunda oldukça iyi. Futbolda en tehlikeli şey çıkış anında kaptırdığınız toplardır. Bunu da söyledik oyunculara ama maalesef böyle bir gol yedik. Kulüpte ekonomik sıkıntı var. Bütün kulüplerin var neredeyse. Süper Lig’de Bankalar Birliği anlaşması olmayan tek kulüp Ankaragücü. Bu durum transfere de yansıdı. Oyuncuların ödemelerine de yansıyabiliyor. Ankaragücü camiası çok gülü bir camia. Taraftar, bu oyuncuların yanında olduğu zaman bu mücadeleyi sürdürebiliriz. En azından bu yönden desteğe ihtiyacımız var. Evimizde 15-20 bin taraftara karşı oynayınca çocukların daha da itici güç hissettiğini biliyorum” dedi.

Kendisinin 30 yıldır Ankara’da olduğunu da sözlerine ekleyen Diyadin, “Ankaragücü taraftarı takımın 2. Lig’den buralara gelmesinde çok ciddi bir rol oynadı. Bu rolünü sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim hepimiz gelip geçiciyiz ama kalıcı olan, bu kulübün gerçek sevdalıları, bu camianın sahibi onlar. Bu çocukların da en çok ihtiyacı olan şey onların desteği” şeklinde konuştu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Metin Diyadin: “Kadro sıkıntımız sahaya yansıyor”
Vedat Muriç: Derbide taraftarımıza bayram havası yaşatacağız
Semih Özsoy: "Ali başkan her yere gider'
Ersun Yanal: Rakibimize cesaret verdik