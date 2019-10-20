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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.10.2019 - 01:22, Son Güncelleme:

Metin Diyadin: Hakemlerden tek istediğim adil yönetim

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Metin Diyadin: Hakemlerden tek istediğim adil yönetim

 MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçlarda görev yapan hakemlerden adil olmalarını istedi.

Eryaman Stadı'nda golsüz sona eren Beşiktaş maçı sonrasında AA muhabirine açıklama yapan teknik direktör Diyadin, "Hakemlerimize güveniyoruz ama sahada verilen emeğin ve mücadelenin ne kadar değerli olduğunu hakemlerimizin de ciddiye alması gerekiyor. Hakemlerimizden tek istediğimiz adil bir yönetim. Takdir haklarını adil bir şekilde verirlerse, her maç onlar için çok ama çok kolay geçer." değerlendirmesini yaptı.

Karşılaşmada Sedat Ağçay'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili görüşlerini de açıklayan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Oyuncumuz Sedat Ağçay oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını kaleci Korcan’a vermek istedi. Bir anda ne olduğunu anlamadan iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Peki Atiba sarı kart gördükten sonra topu sert bir şekilde yere vurdu ama orta hakem bu pozisyonla ilgili net sarı kart olmasına rağmen neden kartına başvurmadı? Hadi orta hakem görmedi diyelim, yardımcı hakem niye orta hakemi uyarmadı?"

- "Özellikle taraftarlarımız Beşiktaş maçında da en büyük gücümüz oldu"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Beşiktaş karşısında mücadele eden oyuncularını kutladı.

"Oyuncularımı tek tek kutluyorum" diyen Diyadin, şunları söyledi:

"Beşiktaş karşısında maçın başından sonuna kadar savaşan mücadele eden bir Ankaragücü vardı sahada. Ankaragücü ile anlaştığımız gün bu takımın kadro derinliğinin olmadığını bilerek imza attık. Kadromuz kısıtlı fakat Ankaragücü camiasında çoğu takımda olmayan inanılmaz bir ruh var. Özellikle taraftarlarımız Beşiktaş maçında da en büyük gücümüz oldu. Her an, her saniye maçın içinde olan çok özel bir taraftara sahibiz."

Ellerindeki kadroyla devre arasına kadar mücadele edeceklerini dile getiren Diyadin, "Oyuncularımın hepsi terinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Yürekleriyle tarihi bir kulübü ayakta tutmak için mücadele ediyorlar. Umarım devre arasına kadar başkanımız Mehmet Yiğiner maddi anlamdaki sorunları çözer, kulübümüzün yapılandırmasını gerçekleştirir ya da maddi anlamda sıkıntıları giderir ve Ankaragücü derin bir nefes alır." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın başkent olduğunu hatırlatan Metin Diyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara büyük bir şehir. Ankaragücü bu şehrin en önemli markası. Herkesin taşın altına elini koyarak bu şanlı tarihe destek vermesi gerek. Biz teknik heyetin, başkanımız ve yönetimi kurulumuzun, futbolcularımızın ve taraftarımızın üzerine düşen görev bu takıma sonuna kadar inanmak ve desteklemek. Biz buraya başarılı olmaya Ankaragücü’ne katkı sağlamaya geldik. İnşallah bu büyük camiaya yakışacak işlere imza atarız."

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