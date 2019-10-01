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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.10.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Metin Diyadin: "Hakem çizgi ihlali diye beni attı. Bir uyarı..."

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Metin Diyadin: "Hakem çizgi ihlali diye beni attı. Bir uyarı..."

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Metin Diyadin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Metin Diyadin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Yedi yıl aradan sonra oynanan derbiye iyi hazırlandıklarını belirten Diyadin, "Çocuklar inandılar, sonuna kadar mücadele ettiler. Bizler de neler yapmaları gerektiğini söyledik. Taraftarımızın da 90 dakika boyunca takımı itmesi bu tip maçlar için önemli. Hepsini tebrik ediyorum. Zorlu süreçte böyle bir galibiyet, derbiyi kazanmak tabii ki önemliydi." diye konuştu.

Diyadin, karşılaşmada kırmızı kart görmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Hakem çizgi ihlali diye beni attı. Ancak bunlar pozisyon icabı maçlarda oluyor. Size benzer birçok görüntü gösterebilirim. Bir uyarı ya da sarı kart olmadan doğrudan atması bizi de şaşırttı. Sarı kart göstermen gereken oyuncuyu bile uyarıyorsun. Anlık önümdeki pozisyonunda 'faulü versene hocam' dedim. O ara bir adım çizgiyi geçmişim. Beni dışarı atıyorsun, önce gel bir uyar ya da sarı kart göster."

"Takım istediğiniz seviyeye ulaştı mı?" sorusu üzerine Diyadin, kısıtlı kadroya sahip olduklarına işaret ederek, "İstek, coşku, takımla bütünleşme olarak öyle ama bu mücadeleyi her zaman vermemiz lazım. Ancak böyle savaşabiliriz. Mücadelenin biraz düşmesi bize uymaz. İki haftadır da çocuklar her şeylerinin üstüne çıkmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Metin Diyadin: Hakem çizgi ihlali diye beni attı. Bir uyarı...

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