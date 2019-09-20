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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.09.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Metin Diyadin: "Bazı oyuncuların ruh halleri uygun değil"

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Metin Diyadin: "Bazı oyuncuların ruh halleri uygun değil"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'in 5. haftasında yarınki Fenerbahçe maçı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takımdaki sorunlara değinen Metin Diyadin, "İlk maça kısıtlı kadro nedeniyle ilk 11'i bozmadan çıktık. Burada kırılgan bir yapı var. Bunu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Diyadin, sarı-lacivertli ekiple yapacakları maça ilişkin "Fenerbahçe deplasmanı, en üst seviye takımlar için de Avrupa takımları için de her zaman zor bir deplasmandır. Hele de moral ve motivasyonu üst düzeyde olduğunda daha da zorludur. Ancak futbol 11'e 11 oynandığı sürece oyuncularım o mücadeleyi verir. Bazı maçlarda sonuçlar önemli olmayabilir. Mücadele azmi ve isteği çok önemlidir. O burada biraz zayıf. " değerlendirmesinde bulundu.

- Kadroda değişiklik olabilir

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe maçında kadroda değişiklik yapabileceğini söyledi.

Karşılaşma öncesinde yeni bir planlama yapacaklarını belirten Diyadin, şöyle konuştu:

"Bazı oyuncuların ruh halleri zaten uygun değil. Sadece tek istediğim, yaşı ya da nerede oynadığı önemli değil, her şeyiyle oynayan oyuncu. Ankaragücü camiasında böyle oyuncularla oynamak gerektiğini düşünüyorum. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insanlar kendini de kaybetmeyecek, kendi durumunu da; bu önemlidir. Herkes de bu bilinçle hareket etmek zorundadır." 

Metin Diyadin: Bazı oyuncuların ruh halleri uygun değil

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