Metin Albayrak: Takımımıza güveniyoruz

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi maçından sonra yorgunduk. Tüm takımı tebrik ediyorum. İyi oynadık ve 3 puanı hak eden taraf bizdik. Şimdi önümüzdeki hafta oynanacak derbiyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kendi kimliğimize dönmeye başladık"

Derbinin iki takım için de önemli bir maç olacağını söyleyen siyah-beyazlı yönetici, "Fenerbahçe evinde puan farkını azaltmak isteyecek. Biz de rakibimizle puan farkını açmak isteyeceğiz. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Formdayız ve formumuz her geçen gün artıyor. Özlenen Beşiktaş'ın futbolu Porto karşılaşmasıyla beraber bugün de sahada kendini belli etti. Kendi kimliğimize dönmeye başladık. Takımımıza güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın alternatifli bir kadrosu olduğunu vurgulayan Albayrak, "Çok geniş ve her mevkide alternatifli bir kadromuz var. Herkes, formanın aslanın ağzında olduğunun farkında. Futbolcular bunun bilincinde ve giren çıkanı aratmayacak. Bugün Medel de defansta çok iyi bir performans gösterdi. Herkes her yerde oynayabilecek durumda. Bugün Querasma da çok iyi oynadı ama takım olarak iyiydik. Bütün oyuncuların performansını tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansları olduğunu sözlerine ekleyen Metin Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu gruptan herkes birinci çıkabilir de çıkamayabilir de. Bizim iç saha maçlarımız çok önem arz ediyor. Deplasmanda Porto galibiyeti ile başlamak çok önemliydi. Bu gruptan çıkıyoruz demek değil. Daha oynayacağımız çok maç var. Özellikle Leipzig maçı çok önemli çünkü fizik gücüyle oynuyorlar. Fikstürümüz de çok dar. Fenerbahçe, Leipzig ardından Trabzonspor ile oynayacağız. Milli maç arasına kadar yoğun fikstürümüz var. Ama büyük takımız ve bunun üstesinden gelebiliriz."