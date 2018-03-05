Metin Albayrak: Hedefimiz üçüncü şampiyonluk
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın kulüp yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, iyi oynadıklarını ve hedeflerinin sezon sonunda üst üste üçüncü kez şampiyonluğu kucaklamak olduğunu söyledi.
Albayrak, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu deplasmandan eve mutlu döndüklerini belirtti.
Trabzonspor deplasmanına gelen taraftarlara teşekkür eden Albayrak, "Futbolcularımıza da teşekkür ediyoruz. Yürekten top oynadılar. Sezon sonuna kadar böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Herkes işin bilincinde. Biz kendi işimize bakıyoruz. İyi oynuyoruz, birbirimize kenetlendik, inancımız yerinde. Hedefimiz şampiyonluğu lig bitiminde 3. kere kucaklamak olacak." diye konuştu.
- Trabzonsporlu Olcay Şahan'ın açıklaması
Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan ise iç sahada taraftarlarını mutlu edemedikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.
Beşiktaş'ın maçın sonlarına doğru yakaladığı pozisyonları değerlendirerek galip geldiğine değinen Olcay Şahan, "Acil olarak toparlanıp, önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Beşiktaş maçına normal her maça çıkar gibi çıktığının altını çizen Olcay Şahan, şunları kaydetti:
"Beşiktaş'tan geldiğim için özel bir duygum vardır ama normal her maça çıkar gibi çıkıyorum. Futbol takım oyunu. Hocamızın takdiriyle kenara çıktım. Ondan sonra gol yedik. Hocamız daha ofansif oynamak istedi."
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