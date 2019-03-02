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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.03.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Metin Akyüz: "Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil, başımız sağolsun"

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 taraftarın cenazesi Ankara’ya yollandı. Başkan Metin Akyüz, "Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücülüleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 taraftarın cenazesi Ankara’ya yollandı.

Gece 03:00 saatlerinde Antalya-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen kazada 2 taraftar hayatını kaybetti 23 taraftar yaralandı.Kaza sonrası yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız devlet hastanesine gelerek yaralılar hakkında bilgi alarak Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı diledi.Hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır (17) ve Eren Açıkgöz (19)’ün cenazeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketleri Ankara’ya yollandı.

Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralı
Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralı

Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil

Ankaragücü başkan yardımcısı Metin Akyüz “23 tane yaralımız var bunların içerisinde 2 tanesinin durumu ağır. Onları zaten Ankara’ya sevk ettik . Şu anda yoldalar onlar da Ankara’ya gidiyorlar. Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil. Bir aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, otobüsü nasıl devirdi biz tabi bunları bilmiyoruz. İnşallah bu araştırmalar sonucu çıkacak ne olduğu belli olacak. 2 kardeşimiz hayatını kaybetti. Şu anda bir tane hastamız kaldı zannedersem onun da beyin tomografisini bekliyoruz onu da alıp gideceğiz İnşallah. Başımız sağolsun diyecek bir şey yok geçmiş olsun. Allah tekrarını göstermesin.” dedi.

Metin Akyüz: Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil, başımız sağolsun

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