Metehan'a ilk tebrik Mbappe'den!
Yıllardır PSG altyapısında forma giyen Metehan Güçlü, Nantes-PSG karşılaşmasında 74. dakikada Kurzawa’nın yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, ilk kez A takım formasını giydiği maçın 89. dakikasında fileleri sarstı.
Yıllardır PSG altyapısında forma giyen Metehan Güçlü, Nantes-PSG karşılaşmasında 74. dakikada Kurzawa’nın yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, ilk kez A takım formasını giydiği maçın 89. dakikasında fileleri sarstı.
Başkent ekibi, karşılaşmayı 3-2 kaybedip, şampiyonluğu 3. kez ertelese de Metehan’ın performansı takdir topladı. Genç oyuncuyu, ilk tebrik eden isim ise takım arkadaşı Kylian Mbappe oldu. Fransız yıldız, sosyal medya hesabından Metehan’ı etiketleyerek, ‘Tebrikler’ yazdı.
Congrats ⚽️ @MetehanGuclu9— Kylian Mbappé (@KMbappe) 18 Nisan 2019
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•#MadeInBondy
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