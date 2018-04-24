Metecan Anadolu Efes yolunda...
Fenerbahçe alt yapısından yetişen Metecan Birsen, kendisini devre arasında da kadrosuna katmak isteyen Anadolu Efes’le anlaştı. Oyuncu ile yapılacak sözleşmenin 2+1 yıllık olması bekleniyor.
TAHİNCİOĞLU Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Sakarya Büyükşehir Belediye forması giyen Metecan Birsen’in transferi için anlaşmaya vardı. Metecan’ı renklerine bağlamak için ligin devre arasında da görüşmeler yapan ancak olumlu sonuç alamayan lacivert beyazlılar, bu defa 23 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon için kadrosuna katmayı başardı.
Herhangi bir son dakika pürüzü yaşanmadığı takdirde Sakarya BŞB’li oyuncunun 2018-19 sezonundan itibaren Efes forması giyeceği öğrenildi.
A MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR
ANNESİ İrlandalı, babası Türk olan James Metecan Birsen, Bilfen Koleji’nde başladığı basketbola Fenerbahçe Spor Okulu projesinde devam etmişti.
2011-12 sezonunda F.Bahçe’de A takım seviyesine çıkan Metecan, 2014-2015 sezonunda Eskişehir, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise İstanbul BB forması giymişti.
Bu sezon ise Metecan Birsen, şu ana dek 19 lig maçında formasını giydiği Sakarya BŞB’de 26.6 dakika, 9.3 sayı, 6.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı. 2,05 metre boyunda ve 89 kilo ağırlığındaki oyuncu, kısa ve uzun forvet mevkilerinde görev yapabiliyor. Başarılı basketbolcu, Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki İsveç karşılaşmasında da 17 dakika süre alarak görev yapmıştı.
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