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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fatih SABOVİÇ
24.04.2018 - 21:51, Son Güncelleme:

Metecan Anadolu Efes yolunda...

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Metecan Anadolu Efes yolunda...

Fenerbahçe alt yapısından yetişen Metecan Birsen, kendisini devre arasında da kadrosuna katmak isteyen Anadolu Efes’le anlaştı. Oyuncu ile yapılacak sözleşmenin 2+1 yıllık olması bekleniyor.

TAHİNCİOĞLU Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Sakarya Büyükşehir Belediye forması giyen Metecan Birsen’in transferi için anlaşmaya vardı. Metecan’ı renklerine bağlamak için ligin devre arasında da görüşmeler yapan ancak olumlu sonuç alamayan lacivert beyazlılar, bu defa 23 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon için kadrosuna katmayı başardı.

Herhangi bir son dakika pürüzü yaşanmadığı takdirde Sakarya BŞB’li oyuncunun 2018-19 sezonundan itibaren Efes forması giyeceği öğrenildi.

 

A MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR
ANNESİ İrlandalı, babası Türk olan James Metecan Birsen, Bilfen Koleji’nde başladığı basketbola Fenerbahçe Spor Okulu projesinde devam etmişti.

2011-12 sezonunda F.Bahçe’de A takım seviyesine çıkan Metecan, 2014-2015 sezonunda Eskişehir, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise İstanbul BB forması giymişti.

Bu sezon ise Metecan Birsen, şu ana dek 19 lig maçında formasını giydiği Sakarya BŞB’de 26.6 dakika, 9.3 sayı, 6.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı. 2,05 metre boyunda ve 89 kilo ağırlığındaki oyuncu, kısa ve uzun forvet mevkilerinde görev yapabiliyor. Başarılı basketbolcu, Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki İsveç karşılaşmasında da 17 dakika süre alarak görev yapmıştı.

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