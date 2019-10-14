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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Mete Vardar: 'Hiçbir adayın listesinde yer almayacağım'

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Mete Vardar: 'Hiçbir adayın listesinde yer almayacağım'

Beşiktaş’ın eski Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar, kongreye katılan 4 adaya başarı dileyerek dışarıdan hizmetini sürdüreceğini ve listelerde yer almayacağını açıkladı.

Mete Vardar şu açıklamayı yaptı:

“Çok Değerli Beşiktaş Ailesi ve Spor Kamuoyu’nun Bilgilerine; Beşiktaş’ımızın  20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü kongresi hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın en büyük arzumuz Beşiktaş’ımızın kazanmasıdır. Son günlerde seçim sürecinde başkan adaylarının listelerinde adımı görmek bir Beşiktaş aşığı olarak şahsımı çok mutlu edip gururlandırdı ancak bu haberlerle birlikte daha önceki açıklamalarımın eksik kaldığını anlıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi hiçbir listede olmayacağımı, iş hayatında çok yoğun bir dönem geçirdiğimi ve Beşiktaş’ımıza bu dönemde sadece taraftar, kongre ve divan kurulu üyesi olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da maddi ve manevi destek olarak katkı sağlamak istediğimi, iyi veya kötü kongre sürecine etki etmemek adına hiçbir yönetime girmeyeceğimi tüm Beşiktaşlılara ve spor kamuoyuna bir kez daha duyurmak isterim.

Şu anki süreçte kardeşlerimin, arkadaşlarımın, ağabeylerimin başkan adayı veya yönetici olarak seçime katılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesile ile bu zor dönemde başkanlık ve yöneticilik görevlerine aday olan tüm arkadaşlarıma sonsuz başarılar dilerim .

OMUZ OMUZA KENETLENELİM

Seçim 20 Ekim'de… 21 Ekim sabahı başkan ve yönetici olarak kim seçilirse seçilsin, Beşiktaş ‘ın kazandığı, tüm camianın birleştiği, Beşiktaş‘ı şu anki olumsuz tablodan çıkarıp; omuz omuza, birlikte kenetlenmiş bir camia olarak görmeyi ve hak ettiği günlere kavuşmasını tüm kalbimle dilerim."

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