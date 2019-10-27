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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 21:34, Son Güncelleme:

Mete Kalkavan 5 sarı kartla derbiyi bitirdi

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Mete Kalkavan 5 sarı kartla derbiyi bitirdi

Beşiktaş-Galatasaray maçını yöneten hakem Mete Kalkavan mücadelede 5 kez sarı kartına başvurdu.

Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçını hakem Mete Kalkavan yönetti. Kalkavan mücadelede toplam 5 kez kartına başvurdu. Mete Kalkavan çıkardığı 3 sarı kartı sarı-kırmızılı futbolcular; Ryan Babel, Marcao ve Mariano’ya ve bir de siyah-beyazlılardan da Necip Uysal ve Caner Erkin’e gösterdi.

İÇERİDE GALATASARAY'A GEÇİT YOK

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Beşiktaş, Umut Nayir’in golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken, yeni evi Beşiktaş Park’ta rakibine yine boyun eğmedi.
Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar rakibini Umut Nayir’in 69. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligdeki puanını 12’ye yükselten siyah-beyazlılar, ezeli rakibine de iç sahada yine şans vermedi. 2016 yılında açılan yeni stadyumunda bugüne kadar Galatasaray’ı 4 kez konuk eden siyah-beyazlılar, bu maçların ilkinden 2-2’lik beraberlikle ayrılırken kalan 3 maçta rakibini gol yemeden mağlup etmeyi başardı.

3 maçtır gol yemiyor

Ezeli rakibiyle yeni stadında ilk olarak 2016-2017 sezonunun 5. haftasında karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı. Bir sonraki sezon oynanan karşılaşmada ise siyah-beyazlılar üstün bir oyun sonrasında rakibini 3-0’la geçmeyi başarmıştı. Beşiktaş’ın o gün gollerini atan Cenk Tosun, Tosic ve Negredo, daha sonra takımdan ayrılmışlardı. Geçtiğimiz sezon da ligin ilk yarısında Beşiktaş Park’ta karşılaşan iki ekipten Beşiktaş, rakibini Ljajic’in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılar bu sezon da aynı sonuçla rakibi önünde kazanmasını bildi. Galatasaray’ı yeni stadında oynadığı son 3 karşılaşmada da yenmeyi başaran Beşiktaş’ın, bu maçlarda gol yememesi de dikkatlerden kaçmadı.

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