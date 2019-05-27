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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.05.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Mete Gazoz’un hedefi olimpiyat madalyası

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Mete Gazoz’un hedefi olimpiyat madalyası

Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak müsabakasında iki bronz madalya kazanan Mete Gazoz, "Dünya Şampiyonasında bronz madalya için değil de altın madalya için ok atacağım. Daha da önemlisi 2020 Tokyo Olimpiyatları için takım halinde kota almak amacıyla Dünya Şampiyonasına gedeceğiz. Kota aldıktan sonra o gururla olimpiyatta hem takımda hem ferdi olarak altın madalya almayı hedefliyorum" dedi.

Antalya’da yapılan Okçuluk Dünya Kupası 3’üncü ayak müsabakasında milli okçu Mete Gazoz, klasik yay karışık takım ve klasik yay erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu. Kazandığı başarı sonrası büyük sevinç yaşayan Mete Gazoz, başarısını "Mutluyum, gururluyum" sözleriyle anlattı. Okçuluk Dünya Şampiyonasına 12 gün kaldığını hatırlatan Mete Gazoz, "Dünya kupasında iki madalya aldığım için çok mutluyum. Şampiyona öncesinde dünya kupası geçirmek hem benim hem de Türkiye Milli Takımı adına çok önemli" diye konuştu.

Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda hedeflerini anlatan Mete Gazoz, "Dünya şampiyonasında bronz madalya için değil de altın madalya için ok atacağım. Daha da önemlisi 2020 Tokyo Olimpiyatları için takım halinde kota almak amacıyla Dünya Şampiyonasına gedeceğiz. Kota aldıktan sonra o gururla olimpiyatta hem takımda hem ferdi olarak altın madalya almayı hedefliyorum" dedi.

Uluslararası müsabakalardaki başarısı sonrası kendine özgü hareketiyle tribündeki destekçilerini selamlayan Mete Gazoz, sevinç gösterisinde eliyle yüzünü perdeleyerek parmaklarını aşağı kaydırdığını anlattı. Bu hareketin özel bir anlamı olmadığına değinen Mete Gazoz, 6 yıl önce bu hareketi yapmaya karar verdiğini söyledi. Mete Gazoz, Dünya Şampiyonasında ve olimpiyatta aynı şekilde tribündekileri selamlamak istediğini dile getirdi.



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