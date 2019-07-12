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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Mete Gazoz yükselişini sürdürüyor

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Mete Gazoz yükselişini sürdürüyor

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklediği sporcular arasında yer alan Mete Gazoz, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor. Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında hem bireysel hem de takım müsabakalarında altın madalyayı boynuna takan 20 yaşındaki milli okçu, erkekler klasik yay dünya sıralamasında 3. basamağa tırmandı. Kategorisinde geçen yıl dünyanın en iyi okçusu seçilen Mete, uluslararası önemli organizasyonlarda şu ana kadar 36 madalya (15 altın, 12 gümüş, 9 bronz) kazandı.

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklediği sporcular arasında yer alan milli okçu Mete Gazoz, yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında 4 altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Hem bireysel hem de erkekler klasik yay takım müsabakalarında altın madalya alan 20 yaşındaki milli okçu, bu başarıda önemli rol oynadı.

Mete, Berlin'de geçen yıl yapılan Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında da erkekler klasik yay bireysel atışlarda altın madalyaya uzanmıştı.

Berlin'de zirveyi yine rakiplerine bırakmayan Mete, kazandığı madalyalarla dünya sıralamasında erkekler klasik yayda 3. basamağa yükseldi.

Milli okçu, bu yıl Dünya Kupası'nın Antalya ve Şanghay ayaklarında da kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin gözde sporcularından Mete, Antalya'da bireysel ve karış takım müsabakalarında bronz madalya elde etti.

Kırdığı Avrupa ve dünya rekorlarıyla da sık sık gündeme gelen Mete, Çin'in Şanghay kentinden ise iki gümüş madalyayla döndü.

Ayrıca Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz'un da yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

2018'İN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi.

Mete ayrıca WA tarafından belirlenen jürinin yaptığı değerlendirmede 2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin yükselen değeri Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklenen sporcular arasında yer alıyor.

20 yaşındaki sporcu, Tokyo 2020'de Türkiye'ye oyunlarda okçuluk branşında ilk madalyayı kazandırmayı hedefliyor.

Mete, gelecek yıl mayıs ayında Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Tokyo 2020'ye vize almaya çalışacak.

GENÇ YAŞTA MADALYA KOLEKSİYONU

Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mete, genç yaşına rağmen uluslararası önemli yarışmalarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti.

Milli okçu, madalyaların dördüne dünya şampiyonalarında ulaştı. Genç sporcu, bu madalyaların 3'ünü takım, birini ise bireysel müsabakalarda aldı.

Mete, Çin'in Wuxi kentinde 2013'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde klasik yay erkek takımı ile gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada ilk büyük başarısına imza attı.

Dünya şampiyonalarındaki bireysel madalyasını 2018'de ABD'nin Yankton kentinde gençlerde ikinci olarak elde eden Mete, ayrıca bu yaş grubunda 2016 ve 2017 yıllarında da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Arjantin'in Rosario kentinde 2017'de karışık takım yarışmalarında bronz madalyaya ulaşan Mete, 2016'da ise Ankara'da erkek takım müsabakalarında gümüş madalya kazandı.

17 YAŞINDA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FİNALE YÜKSELDİ

Mete Gazoz, 17 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere'nin Nottingham kentinde 2016'da gerçekleştirilen organizasyona katılan Mete, erkekler klasik yayda gümüş madalya alarak dikkati çekti.

Mete, Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Kupası ve Avrupa Grand Prix müsabakaları gibi önemli organizasyonlarda da Türkiye'yi başarıyla temsil ederek kürsüye çıktı.

Mete Gazoz'un 2013'ten bu yana uluslararası organizasyonlarda aldığı madalyalar şunlar:

DÜNYA ŞAMPİYONASI

Gümüş: Yankton 2018 (Gençler bireysel)

Bronz: Rosario 2017 (Gençler karışık takım)

Gümüş: Ankara 2016 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Wuxi 2013 (Yıldızlar erkek takım)

DÜNYA KUPASI

Altın: Berlin 2019 (Bireysel)

Altın: Berlin 2019 (Erkek takım)

Bronz: Antalya 2019 (Bireysel)

Bronz: Antalya 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Erkek takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Samsun 2018 (Karışık takım)

Altın: Berlin 2018 (Bireysel)

Bronz: Berlin 2018 (Karışık takım)

Bronz: Antalya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2018 (Karışık takım)

AVRUPA ŞAMPİYONASI

Bronz: Samsun 2019 (Erkek takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler bireysel)

Altın: Patras 2018 (Gençler karışık takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Nottingham 2016 (Bireysel)

DİĞER ORGANİZASYONLAR

Akdeniz Oyunları:

Altın: Tarragona 2018 (Bireysel)

Gençler Avrupa Kupası:

Altın: Porec 2017 (Bireysel)

Bronz: Porec 2017 (Erkek takım)

Altın: Marathon 2017 (Bireysel)

Altın: Marathon 2017 (Erkek takım)

Bronz: Marathon 2017 (Karışık takım)

Gümüş: Klagenfurt 2015 (Bireysel)

Avrupa Grand Prix:

Altın: Sofya 2018 (Bireysel)

Gümüş: Sofya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Sofya 2016 (Bireysel)

2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri:

Altın: Nottingham 2016 (Bireysel)

Veronica's Kupası:

Altın: Kamnik 2019 (Bireysel)

Altın: Kamnik 2019 (Erkek takım)

Altın: Kamnik 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Kamnik 2017 (Erkek takım)

Bronz: Kamnik 2017 (Karışık takım)

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