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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Mete Gazoz "efsane" olma yolunda

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Mete Gazoz "efsane" olma yolunda

Erkekler klasik yayda 2018'de katıldığı şampiyonalarda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alan Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonunun 2018 yılının sporcusu oylamasında "yılın sporcusu" ve "yılın en iyi çıkış yapan sporcusu" ödüllerini kazandı.

Türk okçuluğunun altın yılını yaşadığı 2018'de katıldığı şampiyonalarda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alan 19 yaşındaki Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonunca "yılın sporcusu" ve "yılın en iyi çıkış yapan sporcusu" ödüllerini kazanarak, tarihi başarıya imza attı.
Okçulukta son yıllarda yetişen en büyük yeteneklerin başında gelen milli sporcu Mete Gazoz, kariyerinin altın yılı olan 2018'de madalyaya doymadı.

Katıldığı şampiyonalarda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alan, kırdığı dünya ve Avrupa rekorlarıyla da sıkça gündeme geldi. Mete, 2018 yılı başında 32. sırada yer aldığı dünya sıralamasında başarılarının ardından 5. sıraya kadar yükseldi.
Başarıları, tüm dünyaca izlenen Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonunun 2018 yılının sporcusu oylamasında "yılın sporcusu" ve "yılın en iyi çıkış yapan sporcusu" ödüllerini kazanarak, Türkiye'de bu ödülü alan ilk klasik yay erkek sporcusu olmayı başardı.

"2018 harika bir sene oldu"

Milli sporcu Mete Gazoz, Antalya'da 100. Yıl Tesisleri'nde devam milli takım kampında, AA muhabirine 2018 yılını ve kazandığı ödülleri değerlendirdi.

Mete Gazoz, 2018'in hem kendisi hem de milli takım için çok iyi geçtiğini ifade ederek, kariyerinin en iyi ve en çok madalyalı yılı olduğunu anlattı. Milli sporcu, 6 altın madalya kazandığını, Yasemin Ecem Anagöz ile beraber mix takımda dünya ve Avrupa rekoru kırdığını dile getirerek, "Benim için 2018 harika bir sene oldu." dedi.

Mete, 2017 yılı sonunda 2018'de ne kadar madalya alabileceği yönünde tahminlerde bulunduğunu, neredeyse tahminlerinin tuttuğunu, ancak arada sürpriz madalyalar da kazandığını belirtti. Dünya Okçuluk Federasyonunun verdiği ödüllerin geçmişte kendisi için ulaşılamayacak ödüller olarak görüldüğünü dile getiren Mete, şunları söyledi:

"Bu ödülleri alanlar için 'Adam dünyanın en iyisi seçilmiş, ödüller falan almış' diye düşünüyordum. Çok büyük bir şey gibi gelirdi. Ama dünya standartlarında derece aldıkça, kürsüye çıktıkça artık o kadar gözümde büyümemeye başladı. İsmim oylamada geçtiğinde 'Herhalde bunu da alacağız' dedim." Milli sporcu, oylamaya katıldığında ailesinin ödülü kazanacağına olan güveninin tam olduğunu anlatarak, "Ailem ekstra bir tepki göstermedi. Onlar için normal bir ödül gibi oldu." diye konuştu.

"Dünya şampiyonu olmak yapabileceğimiz bir şey"

Başarılarla dolu geçen 2018'den sonra insanlarda kendisi ile ilgili beklentiler doğduğunu aktaran Mete, bu beklentilerin de doğru olduğunu, çünkü bunları yapabilecek kapasitesinin olduğunu dile getirdi. Mete Gazoz, "Dünya şampiyonu olmak yapabileceğimiz bir şey." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"2019'daki Dünya Şampiyonası olimpiyat kotası alabileceğimiz en kolay yer. Kota alabilmemiz için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Açık hava sezonu başlamak üzere. Daha 2019'un ilk yarışmasında tam gaz bütün madalyaları toplayıp, dünyaya 'Bu adamlar çok güçlü gelmişler, çok iyi hazırlanmışlar' dedirtmek istiyoruz. Çalışmalarımız süper, harika gidiyor."

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