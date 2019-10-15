Mete Düren'den Beşiktaş seçim açıklaması
Beşiktaş'ta önceki yönetimlerde görev alan Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Prof. Dr Mete Düren'den seçim açıklaması geldi.
Prof. Dr Mete Düren hakkında mevcut başkan adaylarının yönetim listesinde yer alacağı şeklindeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, “Beşiktaş JK başkan adaylarına seçimde ve seçim sonrasında başarılar dilerken halen UEFA ve TFF Tıbbi komite üyesi olarak görevlerime devam edeceğimi ve olası BJK yönetim kurulları aday listelerinde yer almayacağımı tüm dostlarımla paylaşmak isterim.” ifadelerini kullandı.
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