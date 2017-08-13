MESUT'UN GÖZÜ, ARDA'NIN YERİNDE!

Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’in, Arda Turan’la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona’ya transfer olmak istiyor.
2013 yılında Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Arsenal’e transfer olan Mesut Özil, takımıyla yollarını ayırmaya ve İspanya’ya dönmeye hazırlanıyor.
Gelecek sezon Arsenal’le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Türk asıllı yıldız, menajerine tam yetki vererek Barcelona’ya transfer olmak istediğini belirtti.
Daily Express’in haberine göre oyuncunun gelecek hedeflerinde Barça forması giymek istediği aktarıldı. Bilindiği üzere Mesut Özil, Arsenal’in yaptığı son uzatma teklifine de olumsuz yanıt vermişti.
Türk asıllı Alman futbolcu, Arsenal kariyerinde çıktığı 163 resmi maçta 32 gol attı, 57 de asist yapma başarısı gösterdi.