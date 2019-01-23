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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.01.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Mesut Toros: 'Zorlu maçlar bizi bekliyor, başarılı olmak istiyoruz'

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Mesut Toros: 'Zorlu maçlar bizi bekliyor, başarılı olmak istiyoruz'

TFF 3. Lig 2. Grup’ta önündeki 4 maçın 3’ünü deplasmanda oynayacak Karşıyaka’da teknik direktör Mesut Toros, zoru başarmak istediklerini söyledi.

İkinci yarının ilk haftasında Van Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kalan yeşil-kırmızılılarda Toros, deplasman serisinden avantajlı çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Bu sezon 8 deplasman maçında yalnız 1 galibiyet alabilen Kaf-Kaf’ta Mesut Toros, "Ne istediğini bildiğinde ve bunu yeterince çok isteğinde onu elde etmenin bir yolunu bulursun. Biz de başarılı olmak istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Eve en iyi skorla dönmek istiyoruz" dedi.

Bu hafta konuk olacakları Düzcespor’un dağılmaya başladığı ile ilgili dedikodularının gerçeği yansıtmadığını belirten Toros, "Rakibimiz en son Of deplasmanından galibiyetle döndü. Kritik bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu. Düzcespor maçında cezalı ön liberolar Arif ve Fatih’ten yararlanamayacak İzmir temsilcisinde Mesut Toros, "Cezalılarımız var ama sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz. Onların yerine görev yapacak arkadaşlarımıza da güvenim tam" diye konuştu.

Karşıyaka, Düzcespor’un ardından Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacak.

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