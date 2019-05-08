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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.05.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Mesut Toros: "Tüm İzmir'i Atatürk Stadı'na bekliyoruz"

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Mesut Toros: "Tüm İzmir'i Atatürk Stadı'na bekliyoruz"

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu dördüncü basamakta tamamlayan ve cuma günü play-off ilk maçında Van Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Karşıyaka’da Teknik Direktör Mesut Toros, İzmir halkını zorlu karşılaşmaya davet etti.

Ligin ilk yarısında son sıraya kadar gerileyen ancak Mesut Toros’un dümene geçmesiyle adeta küllerinden doğan Karşıyaka’yı, play-off heyecanı sardı.

Transfer yasağı sebebiyle altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele verdiği sezonda sezonu play-off potasında noktalayan yeşil-kırmızılılar, cuma günü İzmir Atatürk Stadında Van Büyükşehir Belediyespor ile serinin ilk maçına çıkacak.

Çok büyük bir iş başardıklarını söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, “Büyük çoğunluğu altyapıdan yetişen oyuncularımla birlikte büyük bir iş başardık. Boş laf yapmadık ve çok çalıştık. Transfer yasağı sebebiyle Karşıyaka’nın kendi evlatlarıyla bunu yaşamak gurur verici” dedi.

İlk iki hedef tamam

Göreve geldiğinden bu yana aklında play-off olduğunu belirten deneyimli teknik adam, “Karşıyaka ile anlaştığımda bunu çevremdeki birkaç kişiyle paylaşmıştım. Ancak çok inandırıcı gelmedi. Oyuncularımıza güvendik ve onların özgüvenlerini üst düzeye çıkardık. İlk hedefimiz Karşıyaka’nın son sıradan uzaklaşmasaydı. Bunu başardıktan sonra play-off’a kaldık ve ikinci hedefimizi de gerçekleştirdik. Umarım bundan sonrası da istediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı.

Mesut Toros: Tüm İzmiri Atatürk Stadına bekliyoruz

"Herkes maça"

Cuma günü oynanacak olan Van Büyükşehir Belediyespor maçının sadece Karşıyaka camiası için değil, İzmir için çok önemli olduğunu belirten Toros, İzmirli futbolseverleri karşılaşmaya davet etti.

Başarılı teknik adam, “Ne yazık ki İzmir sportif anlamda biraz geride kaldı. Şehrin takımlarına sahip çıkması gerekiyor. Karşıyaka camiası olarak biz maça kenetlendik. Ancak tüm İzmirlileri bu karşılaşmayı izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Zorlu maç öncesinde yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mustafa Değirmenci’nin forma giyemeyeceği, Özgür’ün durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

İzmir Atatürk Stadında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri tam 20 TL, öğrenci 10 TL olarak satışa çıktı.

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