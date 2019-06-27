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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.06.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Mesut Toros tamam, sıra futbolcularda! Karşıyaka'da iç transfer hamlesi...

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Mesut Toros tamam, sıra futbolcularda! Karşıyaka'da iç transfer hamlesi...

TFF 3’üncü Lig’de geçen sezon 8’inci haftada düşme hattından devraldığı Karşıyaka’ya Play-Off oynatma başarı gösteren ve iki yıllık sözleşme yenileyen Mesut Toros, bu sezon takımı hedefe taşıyacaklarını söyledi.

Vakit kaybetmeden takım ve kamp programıyla ilgili çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Toros, "Karşıyaka’nın hedefi ve hayalleri bitmez. Geçen sezon çok iyi bir çıkış yakaladık. Yaptığımız çıkışla beklentiler yükseldi ve takımda sistemimiz, felsefemiz yeni oturmuş durumda. Oyuncularla birbirimizi iyi tanıyoruz. Yeni sezonda Karşıyaka’yı hedefe taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Karşıyaka hedefsiz kalmaz." dedi.

SIRA FUTBOLCULARDA

Karşıyaka, teknik direktör Mesut Toros’la sözleşme yeniledikten sonra iç transferde mukavelesi biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Arif Cılak, Onur Kıntaş ve Bartu Umut’la da resmen masaya oturacak.

Daha önce istifa eden Başkan Vekili Gökhan Şensan’ın prensipte anlaştığı Mustafa Aşan, Hakan ve Arif’in imza atmaları bekleniyor.

Farklı takımlardan teklif alan ve kulüpte yaşanan belirsizlikte kararsızlık yaşayan Mustafa ile Hakan, önceliklerinin Karşıyaka olduğunu açıklamışlardı.

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