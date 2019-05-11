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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.05.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Mesut Toros: "Sürekli oyunu soğutan bir rakip vardı"

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Mesut Toros: "Sürekli oyunu soğutan bir rakip vardı"

TFF 3. Lig 2. Grup Yarı Final Play-Off ilk maçında sahasında Van Büyükşehir Belediyespor ile berabere kalan Karşıyaka’da Teknik Direktör Mesut Toros, rövanş öncesi açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup Yarı Final Play-Off ilk maçında kendi evinde Van Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kalarak rövanş öncesinde avantajı cebine koyamayan Karşıyaka tura inanıyor.

Bir penaltı atışından yararlanamadıkları maçta kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Teknik Direktör Mesut Toros, Van’da oynanacak olan rövanş maçında son düdüğe kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Toros, “Kendi taraftarımız önünde kazanmayı çok isterdik ancak çok pozisyona girip değerlendiremedik. Bunun yanı sıra bir penaltı atışından yararlanamadık. Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Henüz bitmiş hiçbir şey yok. Hem oyuncularımız hem de bizler turu geçeceğimize sonuna kadar inanıyoruz. Van’da son düdüğe kadar savaşıp İzmir’e turla dönmekten başka bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.

Hakeme sitem

Karşılaşmada iki penaltılarının verilmediğinin altını çizen Mesut Toros, “Ne yazık ki takdir haklarını hep rakipten yana kullanan bir hakem vardı. Verilmeyen iki penaltımız var. Mustafa’nın golünde Hakan’ın faul yaptığını söyledi. Sürekli oyunu soğutan bir rakip vardı. Maalesef hakem rakibin oyunu soğutmasına hep toleranslı davrandı” dedi.

Taraftara teşekkür

Atatürk Stadı'nı dolduran Karşıyaka taraftarlarına da teşekkür eden başarılı teknik adam, “Oyuncularımız ilk kez böyle bir atmosferde forma giydiler. Taraftarlarımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Onlar da Karşıyaka’nın kendi çocuklarının verdiği bu mücadelenin haklarını veriyorlar. Onlara galibiyet armağan etmek isterdik” diye konuştu.

Toros ayrıca karşılaşmada sakatlanan Doğukan İnci’nin kasığında sıkıntı olduğunu ve tedavisine başlandığını belirtti.

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Mesut Toros: Sürekli oyunu soğutan bir rakip vardı

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