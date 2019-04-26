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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.04.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Mesut Toros: "Rakiplerin değil bizim ne yaptığımız önemli, takıma inanıyorum"

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Mesut Toros: "Rakiplerin değil bizim ne yaptığımız önemli, takıma inanıyorum"

TFF 3. Lig 2. Grup’ta düşme hattında son sıradan gelip bitime 2 hafta kala aylardır kovaladığı Play-Off hattını yakalayan Karşıyaka’da teknik direktör Mesut Toros, takımına inanıyor.

Pazar günü Sultanbeyli Belediyespor’u ağırlayacağı normal sezonun son iç saha maçına Play-Off’u garantileme hedefiyle çıkacak yeşil-kırmızılılarda Mesut Toros, "Artık ilk hedefimiz için 2 finalimiz kaldı. Yarışı haftalık ele alıyoruz. Bu hafta Sultanbeyli’yi yenersek takipçimiz Altındağ Belediyespor’un alacağı sonuca göre son maçlar öncesi Play-Off’u garantileme ihtimalimiz var ancak rakiplerin değil önce bizim ne yaptığımız önemli. İlk yarıda Sultanbeyli’ye deplasmanda 3-1 yenilmiştik. Oyunun hakkı o skor değildi. En çok üzüldüğüm maçlardan biri olmuştu. Rövanşta galibiyeti çok istiyoruz ve alacağız" dedi.

Kritik 90 dakika öncesi takımın temel taşlarından Cenk ve Arif’in cezalı olduğunu hatırlatan Toros, "Sahada olmasalar da soyunma odasında, tribünde bize destek verecekler. Biz takım oyununu çok iyi oynuyoruz. Şimdiye kadar birçok futbolcu cezası nedeniyle oynayamadı ama sistem takımı kimliğine büründüğümüz, disiplinden kopmadığımız için yine kazanmayı bildik" diye konuştu.

Takım düşme hattında son sıradayken göreve geldiği ilk haftadan itibaren Play-Off oynayacaklarına inandığını söyleyen Mesut Toros, 2. Lig’e de çıkacaklarını iddia ederek şöyle konuştu:

"Ben bunu ilk hafta da dile getirdim. Buraya geleceğimizi biliyordum. Gruptaki rakiplerin aksine biz camia kulübüyüz. Play-Off hedefine ulaşırsak taraftarımızla şampiyonluğa ulaşırız."

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Mesut Toros: Rakiplerin değil bizim ne yaptığımız önemli, takıma inanıyorum

TÜM KARŞIYAKA SEFERBER

Karşıyaka’nın pazar günü saat 15.30’da İzmir Atatürk Stadı’nda Sultanbeyli Belediyespor’u ağırlayacağı maçta tribünü doldurmak için seferberlik var.

Yönetim biletleri günler öncesinden lisanslı ürün mağazalarında satışa çıkarırken Karşıyaka Belediyesi de ilçedeki reklam panolarını maçın duyurularıyla donattı.

Karşıyaka Çarşısı’na dev yeşil-kırmızılı bayraklar asılırken ilçenin esnafı da dükkanlarını bayraklarla donatıyor.

Karşıyakalıların 2 yıl önce 3. Lig’deki Play-Off yarı finalinde tribünden destek verdiği Altaylı taraftarlar da maça gelecek.

Yeşil-kırmızılı futbolcular, maç öncesi futbol şube yönetimiyle birlikte şube yönetiminden Hakan Çeviker’in Sasalı’daki besi çiftliğinde moral depoladı.

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