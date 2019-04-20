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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.04.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Mesut Toros: "Gönül isterdi ki taraftarlarımız..."

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Mesut Toros: "Gönül isterdi ki taraftarlarımız..."

TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 3 haftaya kıyasıya bir Play-Off yarışında giren Karşıyaka, yarın deplasmanda Adıyaman 1954’ün konuğu olacak.

Adıyaman Atatürk Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak karşılaşmayı Diyarbakır Bölgesi’nden Lütfullah Aslan yönetecek.

Ev sahibi ekibin cezası yüzünden Adıyaman taraftarı maça alınmayacak.

Hafta içinde iki kulüp yönetimi arasında bilet krizi yaşanırken Adıyaman İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarların sosyal medyadaki karşılıklı tehdit mesajları nedeniyle maça yeşil-kırmızılı taraftarları da almama kararı verdi.

İzmir ekibinde önemli maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Son 2 maçından galibiyetle ayrılan Karşıyaka, 46 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde yer alıyor. Ev sahibi Adıyaman 1954 ise topladığı 34 puanla düşme hattında bulunuyor.

Play-Off’a kalmak için şartlar ne olursa olsun kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, "Gönül isterdi ki taraftarımız yanımızda olsun ve önemli maçta tribünden bizi desteklesin. Biz tribünde onlar varmış gibi mücadele edip evimize üç puanla dönmek istiyoruz. Oyuncularıma güvenim tam" dedi.

Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şu şekilde...

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Arif, Doğukan, Mustafa Aşan, Özgür, Hakan

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Mesut Toros: Gönül isterdi ki taraftarlarımız...

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