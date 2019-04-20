Mesut Toros: "Gönül isterdi ki taraftarlarımız..."
TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 3 haftaya kıyasıya bir Play-Off yarışında giren Karşıyaka, yarın deplasmanda Adıyaman 1954’ün konuğu olacak.
Adıyaman Atatürk Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak karşılaşmayı Diyarbakır Bölgesi’nden Lütfullah Aslan yönetecek.
Ev sahibi ekibin cezası yüzünden Adıyaman taraftarı maça alınmayacak.
Hafta içinde iki kulüp yönetimi arasında bilet krizi yaşanırken Adıyaman İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarların sosyal medyadaki karşılıklı tehdit mesajları nedeniyle maça yeşil-kırmızılı taraftarları da almama kararı verdi.
İzmir ekibinde önemli maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Son 2 maçından galibiyetle ayrılan Karşıyaka, 46 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde yer alıyor. Ev sahibi Adıyaman 1954 ise topladığı 34 puanla düşme hattında bulunuyor.
Play-Off’a kalmak için şartlar ne olursa olsun kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, "Gönül isterdi ki taraftarımız yanımızda olsun ve önemli maçta tribünden bizi desteklesin. Biz tribünde onlar varmış gibi mücadele edip evimize üç puanla dönmek istiyoruz. Oyuncularıma güvenim tam" dedi.
Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şu şekilde...
Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Arif, Doğukan, Mustafa Aşan, Özgür, Hakan
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