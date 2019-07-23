Mesut Toros: "Gençlerimizin arzusu bizi umutlandırıyor"
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki ilk etap kampını tamamladı.
Yeşil-kırmızılı ekibin yaptığı çalışmalarda, altyapıdan gelen Batuhan Kara, Caner Cengiz, Doğukan İnci, Burak Karaduman ve İlyas Kahraman’ın gösterdikleri performansla teknik ekibin beğenisini kazandıkları öğrenildi.
İlk kez A Takım kadrosunda yer alan Batuhan ve Caner’in hırslı ve istekli tavırlarıyla yeni sezonda forma yarışında yer alacakları ifade edildi.
TOROS MEMNUN
Kampı değerlendiren teknik direktör Mesut Toros, oyuncularından memnun olduğunu dile getirdi.
Gençlere övgüler yağdıran deneyimli çalıştırıcı, "Doğukan, Caner, Burak, İlyas ve Batuhan gibi gençlerimizin arzusu bizi umutlandırıyor. İskelet kadromuzun içinde bu gençler de rekabet edecek. Bize önemli katkılar sağlayacak. İzmir’de ilk etap kampında güç depolamamızı yaptık. Afyonkarahisar kampında oynayacağımız hazırlık maçlarıyla sistemimizi de geliştireceğiz" dedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle