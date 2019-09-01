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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.09.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Mesut Toros: "Galibiyeti kaçıracağımıza üzülecekken beraberliğe sevindik"

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Mesut Toros: "Galibiyeti kaçıracağımıza üzülecekken beraberliğe sevindik"

TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen sezon puan tablosunun en alt basamağından gelip Play-Off oynayan Karşıyaka, yeni sezonun ilk maçında da deplasmanda Büyükçekmece Tepecik karşısında yenik duruma düşmesine rağmen 1-1 beraberliği 90+4. dakikada kurtardı, kolay yenilmeyeceğini tekrar kanıtladı.

İstanbul deplasmanında 80. dakikada yenik duruma düşen yeşil-kırmızılılarda kaleci Erdoğan, 88. dakikada penaltı kurtararak farkın artmasına izin vermeyip arkadaşlarını umutlandırdı.

Teknik direktör Mesut Toros’un yenilen golün ardından sahaya sürdüğü Harun, uzatma anlarında sahneye çıkıp takımına 1 puanı getirdi. Geçen sezon yalnız Osmaniye karşısında gol atan genç orta saha, yeni sezona ağları sarsarak başladı.

Maça çıkmadan deplasmandan puan veya puanlarla döneceklerine inançlarının tam olduğunu belirten teknik direktör Mesut Toros, "Galibiyeti kaçıracağımıza üzülecekken beraberliğe sevindik. Suni çim zemin ve şiddetli rüzgarda oynadık. İlk yarıda pozisyonlarımız ve verilmeyen penaltımız vardı. Final paslarını doğru yapsak rahat kazanabilirdik. Golü yedikten sonra yaptığımız değişiklikler ve saha içindeki hamlelerin sonucunu aldık. Harun’un yanı sıra sahaya sürdüğümüz gençlerden Batuhan oyuna hareketlilik getirdi. Sonuçta ilk hafta son dakikada puan alıp bu sezon da kolay kolay teslim olan bir ekip olmayacağımızı gösterdik" dedi.

Kaf-Kaf’ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Doğukan da bu hafta takıma dönecek.

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Mesut Toros: Galibiyeti kaçıracağımıza üzülecekken beraberliğe sevindik

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