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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.05.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Mesut Toros: "Benim gözümde bu ligin şampiyonu Karşıyaka’nın gençleridir"

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Mesut Toros: "Benim gözümde bu ligin şampiyonu Karşıyaka’nın gençleridir"

TFF 3. Lig 2. Grup’ta altyapı patentli kadroyla son sıradan gelip sezonu Play-Off yarı finali oynayarak noktalayan Karşıyaka’da teknik direktör Mesut Toros, camiaya mesaj verdi.

Karşıyaka’da göreve geldiği sezonun 8. haftasından itibaren ekibiyle birlikte büyük bir özveriyle, Karşıyaka’nın gençlerine inanarak çalıştıklarını belirten Mesut Toros, "Çoğu zaman eve bile gitmeden haftanın 5-6 günü tesislerde kaldık. Güvenimizi boşa çıkarmayan takımımız 29 maçın 16’sını gol yemeden tamamladı. Lig boyunca 5 ve 6 maçlık gol yememe serileri yakaladık. Lig maratonunda son 12 maçın 9’unu kazanıp düşme hattında son sırada devraldığımız takımla baştan beri hedeflediğimiz Play-Off’a ulaştık" diye konuştu.

Play-Off’ta şanssız bir şekilde finali ıskaladıklarını belirten Toros, "Finale çıkamasak da benim gözümde bu ligin şampiyonu Karşıyaka’nın gençleridir" ifadelerini kullandı.

Toros, "Sezon sonunda en büyük artımız camiamızın Karşıyaka’nın gençlerine inanıp etrafında kenetlenmesi oldu. Bu birliktelik geleceğe daha umutla bakmamızı sağladı. Karşıyaka camiasının büyüklüğünü iyi biliyordum, içine girince çok daha iyi anladım. Başkanımız Turgay Büyükkarcı’ya, her zaman maddi-manevi yanımızda olan, başarımızda en büyük pay sahiplerinden Başkan Vekilimiz Gökhan Şensan’a, Hakan Çeliker’e, Ziyanur Hasbay’a, Ahmet Yimsek’e, Cenk Karslı’ya, Tayfun Yungul’a ve tüm yönetim kurulumuza, bizi sezon boyunca içerde-dışarda yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza, bizimle birlikte gecesini gündüzüne katan kulüp personelimize, terlerinin son damlasına kadar akıtan futbolcularıma teşekkür ediyorum. Karşıyaka, gençleriyle sağlam temeller üzerinde yükselecek" dedi.

KALMAK İSTİYOR

Son 3 yılda 2 kez küme düşen Karşıyaka’yı düşme hattında son sıradan devralıp ayağa kaldıran isim olan teknik direktör Mesut Toros, yeni sezonda da yeşil-kırmızılı ekipte yola devam etmek istediğini söyledi.

Sözleşmesi ay sonunda bitecek Toros, kendisine üst liglerden teklifler geldiğini ama gönlü ve önceliğinin Karşıyaka’da olduğunu belirtip, "Her teknik direktörün kariyer hedefleri vardır. Benim de var. Ancak öncelikle kulübümle görüşeceğim. Başkan Vekilimiz Gökhan Şensan’la aramızda karşılıklı güven var. Kendisinin olduğu yerde aramızda sorun olmaz. Karşıyaka’da geleceğin temellerini atan teknik direktör olmak istiyorum" diye konuştu.

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Mesut Toros: Benim gözümde bu ligin şampiyonu Karşıyaka’nın gençleridir

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