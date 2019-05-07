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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Mesut Toros: "2'nci Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz!"

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Mesut Toros: "2'nci Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz!"

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta altyapıdan çıkan oyunculardan kurulu genç kadrosuyla düşme hattında son sıradan gelip Play-Off’a kalmayı başaran Karşıyaka’da teknik direktör Mesut Toros, 2’nci Lig’e çıkacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Takımda koydukları ilk iki hedefi gerçekleştirdiklerini belirten Toros, "Önce son sıradaki Karşıyaka’nın ligde kendine yakışan mücadeleyi sergilemesini hedefleyip başardık. İlk hedefi gerçekleştirdikten sonra Play-Off’u çok isteyip amacımıza ulaştık. Şimdi sıra Play-Off’tan 2’nci Lig’e çıkmaya geldi" dedi.

Play-Off yarı finalinde grupta şampiyonluğu 3 puan farkla kaçıran Van Büyükşehir Belediyespor’la eşleşen yeşil-kırmızılılarda Mesut Toros, rakibin ligin en maliyetli 3 takımından biri olduğunu hatırlattı.

Van BŞB’nin ligde son oynadığı 7 maçı kazandığını belirten Toros, "Onlar da bizim gibi formda bir takım. Rakibimizle cuma günü taraftarımız önünde oynayacağımız ilk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz. Gençlerimiz çok inanıyor. Bizim için lig daha bitmedi. Sezonun son 3 maçını oynayacağız gibi görüyoruz. Van’ı eleyip finale çıkarsak taraftarımızla 2. Lig için en iddialı takım oluruz. Tüm Karşıyaka kenetlendi. Biz inanıyoruz. Önce ilk maçta avantajlı bir skor alacağız, ardından rövanşı da geçip adımızı finale yazdıran taraf olacağız" diye konuştu.

Zorlu karşılaşma öncesi Mustafa Değirmenci’nin sakatlığının sürdüğü Kaf-Kaf’ta arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Özgür’ün durumu maç saati netleşecek.

Karşıyaka, Van BŞB’yle bu sezon oynadığı iki maçtan da 0-0 beraberlikle ayrıldı.

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Mesut Toros: 2nci Lige çıkacağımıza inanıyoruz

 

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