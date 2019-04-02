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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP
02.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Mesut Özil'in yüzü sonunda güldü

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Arsenal'ın 2-0'lık zaferi Mesut Özil'i epey mutlu etti. Son zamanlarda kötü performansı ile topa tutulan yıldız futbolcu, ölü toprağını üzerinden attı. Mesut'un neşesi maç sonu röportajında suratına yansıdı.

Londra temsilcisi bu kritik üç puanla rakibi Tottenham'ın bir sıra önüne geçti. Unai Emery'nin ikini 1 ay önce Tottenham'ın 10 puan gerisindeydi.

Maçtan sonra epey mutlu olan Mesut Özil, neşe içinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek; o yüzden elbette mutluyuz. Tottehham'ın önünde olduğumuz için de mutluyuz. Onlarla sürekli rekabet halindeyiz. Bugün oynadığımız gibi oynarsak bizi ilk 4'te tutacak bütün puanları elde ederiz.

Çok mutluyuz. Bu akşam 3 puan almak istiyorduk. İyi oynadık; tüm takımı tebrik ediyorum. Görevim sahada elimden gelenin en iyisini yapmak. Takımın kazanması adına arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Sadece ben değil bütün takım iyi bir performans sergiledi.

PUAN DURUMU
Premier Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Liverpool325379
2Önceki2 Man.City316077
3Önceki4 Arsenal312663
4Önceki3 Tottenham312461
5Önceki5 Manchester Unıted311961
6Önceki6 Chelsea311860
7Önceki7 Wolverhampton31044
8Önceki10 Leıcester Cıty32-144
9Önceki11 Everton32343
10Önceki8 Watford31-343
11Önceki9 West Ham Unıted32-742
12Önceki12 Bournemouth32-1538
13Önceki14 Crystal Palace31-336
14Önceki13 Newcastle United32-1135
15Önceki15 Brighton30-1133
16Önceki16 Southampton31-1533
17Önceki17 Burnley32-2233
18Önceki18 Cardiff31-3128
19Önceki19 Fulham32-4317
20Önceki20 Huddersfield32-4114
Puan durumu

Mesut Özilin yüzü sonunda güldü

EMERY ÖVDÜ

Mesut Özil'i takımda istemediği iddia edilen Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ise, Türk asıllı futbolcuya olan güvenini göstererek, söylentileri asılsız çıkardı.

Maçtan sonra açıklamalar yapan Fransız çalıştırıcı, "Burada önemli olan 3 puan almaktı. Diğer oyuncular gibi o da kalitesiyle katkı verdi. Takım en iyi performansına ulaştığında, Mesut istediğimiz şekilde oynadığında ortaya bu çıkıyor. Çok çalışıyor. Bize bugün kalitesiyle katkı verdi" diye konuştu.

CENK TOSUN İLE KARŞILAŞACAK

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, bir sonraki maçında Everton deplasmanına gidiyor. Bu mücadelede Mesut Özil ile milli futbolcumuz Cenk Tosun rakip olarak karşı karşıya gelecekler.

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Mesut Özilin yüzü sonunda güldü

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