Mesut Özil'in yüzü sonunda güldü
Arsenal'ın 2-0'lık zaferi Mesut Özil'i epey mutlu etti. Son zamanlarda kötü performansı ile topa tutulan yıldız futbolcu, ölü toprağını üzerinden attı. Mesut'un neşesi maç sonu röportajında suratına yansıdı.
Londra temsilcisi bu kritik üç puanla rakibi Tottenham'ın bir sıra önüne geçti. Unai Emery'nin ikini 1 ay önce Tottenham'ın 10 puan gerisindeydi.
Maçtan sonra epey mutlu olan Mesut Özil, neşe içinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek; o yüzden elbette mutluyuz. Tottehham'ın önünde olduğumuz için de mutluyuz. Onlarla sürekli rekabet halindeyiz. Bugün oynadığımız gibi oynarsak bizi ilk 4'te tutacak bütün puanları elde ederiz.
Çok mutluyuz. Bu akşam 3 puan almak istiyorduk. İyi oynadık; tüm takımı tebrik ediyorum. Görevim sahada elimden gelenin en iyisini yapmak. Takımın kazanması adına arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Sadece ben değil bütün takım iyi bir performans sergiledi.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Liverpool
|32
|53
|79
|2Önceki2
|Man.City
|31
|60
|77
|3Önceki4
|Arsenal
|31
|26
|63
|4Önceki3
|Tottenham
|31
|24
|61
|5Önceki5
|Manchester Unıted
|31
|19
|61
|6Önceki6
|Chelsea
|31
|18
|60
|7Önceki7
|Wolverhampton
|31
|0
|44
|8Önceki10
|Leıcester Cıty
|32
|-1
|44
|9Önceki11
|Everton
|32
|3
|43
|10Önceki8
|Watford
|31
|-3
|43
|11Önceki9
|West Ham Unıted
|32
|-7
|42
|12Önceki12
|Bournemouth
|32
|-15
|38
|13Önceki14
|Crystal Palace
|31
|-3
|36
|14Önceki13
|Newcastle United
|32
|-11
|35
|15Önceki15
|Brighton
|30
|-11
|33
|16Önceki16
|Southampton
|31
|-15
|33
|17Önceki17
|Burnley
|32
|-22
|33
|18Önceki18
|Cardiff
|31
|-31
|28
|19Önceki19
|Fulham
|32
|-43
|17
|20Önceki20
|Huddersfield
|32
|-41
|14
EMERY ÖVDÜ
Mesut Özil'i takımda istemediği iddia edilen Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ise, Türk asıllı futbolcuya olan güvenini göstererek, söylentileri asılsız çıkardı.
Maçtan sonra açıklamalar yapan Fransız çalıştırıcı, "Burada önemli olan 3 puan almaktı. Diğer oyuncular gibi o da kalitesiyle katkı verdi. Takım en iyi performansına ulaştığında, Mesut istediğimiz şekilde oynadığında ortaya bu çıkıyor. Çok çalışıyor. Bize bugün kalitesiyle katkı verdi" diye konuştu.
CENK TOSUN İLE KARŞILAŞACAK
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, bir sonraki maçında Everton deplasmanına gidiyor. Bu mücadelede Mesut Özil ile milli futbolcumuz Cenk Tosun rakip olarak karşı karşıya gelecekler.
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