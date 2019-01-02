Mesut Özil'in menajerinden açıklama
İngiltere Premier Lig kulüplerinden Arsenal'daki geleceği speküle edilen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt konu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan menajer, onun takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını dile getirdi.
Söğüt'ün Goal.com'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Mesut'un durumu hakkında normal şartlarda bir açıklama yapmam ama Arsenal'dan gideceği yönünde çıkan söylentilerden sonra onun futboluna odaklanması adına bazı şeyleri aydınlatma gereği hissettim. Mesut geçen yılın ocak ayında bir sözleşme imzaladı; çünkü geleceğini Arsenal'da görüyordu ve bu düşüncelerinde bir değişiklik yok. Kontratının sonuna kadar, belki daha uzun bir süre burada kalmak istiyor."
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