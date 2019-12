Mesut Özil'in ismi takıma verildi!

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, bir kez daha onlarca çocuğun yüzünü güldürdü.

Gana'da maddi imkansızlıklarla boğuşan Young Boys FC isimli takımın minik futbolcularına üzerinde kendi isminin yazılı olduğu formalar gönderen Mesut Özil, karşılığında hayatının en anlamlı hediyelerinden birini aldı.

Kulüp, Mesut Özil'in tüm takıma forma göndermesinin ardından ismini Abiriw Ozil FC olarak değiştirdi. Mesut Özil bu gelişmenin ardından yaptığı paylaşımla yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Mesut Özil'in söz konusu paylaşımda kullandığı ifadeler şu şekilde;

Gana'nın doğusunda bulunan Abiriw kentindeki bir takıma ismimin verilmesi çok hoş. Sizleri, Mesut Özil yazılı Arsenal forması içinde gülerken gördüğüm için çok mutluyum.

❤⚽ Abiriw Ozil Football Club ⚽❤ Nice to have a football club named after me in the Eastern Regional town of Abiriw in Ghana 😁🇬🇭 Glad to see you all smiling in the @arsenal & #M1Ö shirts 🙏🏼 #YaGunnersYa pic.twitter.com/z2bk4aD9yo