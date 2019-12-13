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Futbol
13.12.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Mesut Özil'in ismi takıma verildi!

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Gana'nın doğusunda bulunan Abiriw kentindeki yerel bir kulüp, Mesut Özil'in tüm takıma forma göndermesinin ardından ismini Abiriw Ozil FC olarak değiştirdi.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, bir kez daha onlarca çocuğun yüzünü güldürdü.

Gana'da maddi imkansızlıklarla boğuşan Young Boys FC isimli takımın minik futbolcularına üzerinde kendi isminin yazılı olduğu formalar gönderen Mesut Özil, karşılığında hayatının en anlamlı hediyelerinden birini aldı.

Kulüp, Mesut Özil'in tüm takıma forma göndermesinin ardından ismini Abiriw Ozil FC olarak değiştirdi. Mesut Özil bu gelişmenin ardından yaptığı paylaşımla yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Mesut Özil'in söz konusu paylaşımda kullandığı ifadeler şu şekilde;

Gana'nın doğusunda bulunan Abiriw kentindeki bir takıma ismimin verilmesi çok hoş. Sizleri, Mesut Özil yazılı Arsenal forması içinde gülerken gördüğüm için çok mutluyum.

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Mesut Özilin ismi takıma verildi

Mesut Özilin ismi takıma verildi

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