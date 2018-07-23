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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.07.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

Mesut Özil'e memleketi Zonguldak'tan destek

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Mesut Özil'e memleketi Zonguldak'tan destek

Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu Köyü'nde yaşayan hemşehrileri de destek verdi.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ise futbolcunun, 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koyacaklarını söyledi. İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan hemşehrileri, yıldız isme destek mesajları verdi. Özil'in Aralık 2011'de Real Madrid takımında oynadığı sırada ziyaret ettiği köyü Hışıroğlu'nda, Özil'in verdiği karar sevinçle karşılandı.

Mesut Özil'in Devrek'te adı verilen caddedeki Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılıyorALMANYA Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan hemşehrileri de destek verdi.
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Devrek ilçe merkezinde bulunan Hışıroğlu Köyü kahvesinde de konuşulan tek konu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması oldu. Muhtar Abdurrahaman Yanaz, Mesut Özil'in köylerinin değerli bir evladı ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Özil'in kararını sevinçle karşıladıklarını belirten Yanaz, şöyle dedi: "Mesut Özil, yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiği gibi köyümüzün de adını tüm dünyaya duyuran sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Almanya milli takımında yıllardır oyun oyandı. Takımına çok büyük katıklar sağladı. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında ziyaret etti ve bu Almanya'da çok kötü değerlendirildi.

Mesut Özil'in üzerine çok gelindi. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmesini Almanya milli takımı hazmedemedi. Basında hakaretler yapıldı. Mesut Özil de çok güzel bir kara verdi ve Almanya milli takımında oynamayacağını bildirdi. Biz de köy halkı olarak Mesut Özil'in çok güzel karar verdiğine inanıyoruz. Onu bu kararından dolayı tebrik ediyoruz. Köy halkı olarak biz onu bağrımıza bastık, onu çok seviyoruz. Oynadığı oyunla takımlarına çok büyük katkıları var. Onun bu kararını destekliyoruz."

ÖZİL'İN ALMAN MİLLİ FORMALI FOTOĞRAFI KALDIRILIYOR

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci de Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından İngiltere ve Almanya medyası tarafından haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi. Almanya'nın Dünya Kupası'nda elde ettiği başarısızlığı Özil'e yüklemeye çalıştığını ifade eden Semerci, "Hemşehrimiz Mesut Özil'e sahip çıkmak adına toplantı yaptık. 17-19 Ağustos tarihinde Devrek Baston ve Kültür Festivalimiz var. Bu festivalimizde ana tema olarak Mesut Özil'e sahip çıkmayı amaçlamıştık. Menajeriyle de görüşmüştük. Neticesinde Özil'in en son açıklamaları bizi rahatlattı. Spor tesislerimizin olduğu alandaki caddeye Mesut Özil Caddesi adını vermiştik. Mesut Özil oraya bir spor tesisi de yapıyor, Devrek Belediyespor için. Orada Özil'in Almanya milli forması ile bir fotoğrafı var. Bu fotoğrafları tablodan kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanımız ile İngiltere'de çektirdiği fotoğrafı onun yerine koyacağız. Biz ırkçılığa, din ayrımcılığına karşıyız. Devrek olarak Özil'e destek çıkıyoruz" diye konuştu.

'MESUT ÖZİL İLE GURUR DUYUYORUZ'

Köylüsü Serdar Öztürk ise çocukken Mesut Özil ile birlikte köyde futbol oynadıklarını söyledi. Özil'in çok değerli bir insan olduğunu ifade eden Öztürk, "Mesut Özil ile gurur duyuyoruz. O bizim gurur kaynağımız. Kendisi milli takımı bıraktığını açıkladı. Kendi kararı, saygı duyuyoruz. Köyümüze geldiğinde onunla gurur duyduk. Baskılarla ona haksızlık edildi. Almanya'nın aldığı Dünya Kupası'nda onun büyük katkıları vardır. Bir nevi nankörlük gibi bir şey oldu. Mesut'u sonuna kadar destekliyoruz ve arkasındayız" dedi.

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