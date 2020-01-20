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Haber Giriş: 20.01.2020 - 08:40,Son Güncelleme:/

Mesut Özil'e Londra'da özel konuk

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Mesut Özil'e Londra'da özel konuk

Mesut Özil ile Amine Gülşe'ye özel konuk! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar...

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe'ye özel konuk. Mesut Özil ve Amine Gülşe, Diriliş Ertuğrul dizisinden hayran oldukları Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar’ı Londra’da ağırladı.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe'ye özel konuk… Londra'da yaşayan mutlu çift, hafta sonu oyuncu dostları Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ı ağırladı.

Amine Gülşe ile Neslihan Alkoçlar, hatıra selfie'si çekti.

Mesut Özile Londrada özel konuk

 

Düzyatan ile Alkoçlar çifti, Emirates Stadı'nda oynanan Arsenal-Sheffield United maçını da Özil'in locasından izleme şansı yakaladı. Mesut, 1-1 biten maçın ardından Düzyatan'a üzerinde Özil yazan bir devasa bir krampon hediye etti.

Mesut Özile Londrada özel konuk

Neslişah Alkoçlar'ın dedesi olan TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da Mesut Özil'le bira araya geldi. Mesut, Selim Soydan'a formasını hediye etti. (Takvim)

Mesut Özile Londrada özel konuk

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Mesut Özile Londrada özel konuk

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