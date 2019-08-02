'Mesut Özil'e ırkçılık yapıldı!'

Mesut Özil’e yapılanın bir ırkçılık olduğunu kaydeden Koita, şöyle konuştu:

ONU ÇOK İYİ ANLIYORUM

“Aslında bu olaylar yaşandığında çok üzüldüm. Çünkü onun ne hissedebildiğini anladım. Mesut Özil, Almanya’da doğmuş, Almanya’da büyümüş, Almanya Milli Takımı’yla başarılar yaşamış ve dünya kupası kazanmış bir isim. Onlar için ve onların futbolu için elinden gelenin fazlasını yaptı ama bir başarısızlık durumunda ne hissettiğini söyledi ve ne hissettiğini söyledikten sonra insanlar onu çok fazla eleştirmeye başladı. Bu ırkçı bir yaklaşımın yansımasıdır.”

Kasımpaşa'nın Gine asıllı Fransız oyuncusu Fode Koita, Fransa’da göçmen kökenli Fransız futbolculara karşı ön yargılı bir tutumun olduğunu söyledi. Koita, “Fransa’da işler iyi giderken hiç çifte vatandaşlıktan ya da köklerinin başka yerden olduğu ko

nuşulmuyor. İşler iyi giderken herkes oldukça iyi Fransız ama işler istenmediği gibi gittiğinde eleştirilen oyuncular, genellikle çifte vatandaşlığı olan, kökleri Afrika’da ya da başka yerde olan Fransız oyuncular” dedi.

Ülkelerini değiştirsinler

Yıldız oyuncu şöyle devam etti: “Ben bir Fransızım, Fransa doğumluyum ama ailemin Afrika kökleri var, insanlar bundan mutlu değilse yapabilecek bir şeyim yok. 2019’dayız, değiştirebilecekleri bir şey yok. Eğer ülkelerindeki bu durumdan mutlu değil

lerse onlar ülkelerini değiştirmek zorunda. Çünkü biz o ülkeye hizmet ediyoruz, o ülkede doğup büyüdük, hep aynı isimlerin eleştirilmesi adil değil. Aynı şeyi ben ve benim gibi olan birçok insan derinlerde hissedebiliyordur.”

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