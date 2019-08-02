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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Mesut Özil'e ırkçılık yapıldı!'

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'Mesut Özil'e ırkçılık yapıldı!'

Avrupa’daki bazı ülkelerde de göçmen futbolcuların benzer sıkıntılar yaşayabildiğinin altını çizen Koita, 2018 Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı’nın başarısızlığından sonra Mesut Özil’e yapılan ağır eleştirilerin de benzer düşüncelerin bir sonucu olduğunu belirtti.

 Mesut Özil’e yapılanın bir ırkçılık olduğunu kaydeden Koita, şöyle konuştu:

ONU ÇOK İYİ ANLIYORUM

“Aslında bu olaylar yaşandığında çok üzüldüm. Çünkü onun ne hissedebildiğini anladım. Mesut Özil, Almanya’da doğmuş, Almanya’da büyümüş, Almanya Milli Takımı’yla başarılar yaşamış ve dünya kupası kazanmış bir isim. Onlar için ve onların futbolu için elinden gelenin fazlasını yaptı ama bir başarısızlık durumunda ne hissettiğini söyledi ve ne hissettiğini söyledikten sonra insanlar onu çok fazla eleştirmeye başladı. Bu ırkçı bir yaklaşımın yansımasıdır.”

Kasımpaşa'nın Gine asıllı Fransız oyuncusu Fode Koita, Fransa’da göçmen kökenli Fransız futbolculara karşı ön yargılı bir tutumun olduğunu söyledi. Koita, “Fransa’da işler iyi giderken hiç çifte vatandaşlıktan ya da köklerinin başka yerden olduğu ko
nuşulmuyor. İşler iyi giderken herkes oldukça iyi Fransız ama işler istenmediği gibi gittiğinde eleştirilen oyuncular, genellikle çifte vatandaşlığı olan, kökleri Afrika’da ya da başka yerde olan Fransız oyuncular” dedi.

Ülkelerini değiştirsinler

Yıldız oyuncu şöyle devam etti: “Ben bir Fransızım, Fransa doğumluyum ama ailemin Afrika kökleri var, insanlar bundan mutlu değilse yapabilecek bir şeyim yok. 2019’dayız, değiştirebilecekleri bir şey yok. Eğer ülkelerindeki bu durumdan mutlu değil
lerse onlar ülkelerini değiştirmek zorunda. Çünkü biz o ülkeye hizmet ediyoruz, o ülkede doğup büyüdük, hep aynı isimlerin eleştirilmesi adil değil. Aynı şeyi ben ve benim gibi olan birçok insan derinlerde hissedebiliyordur.”

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