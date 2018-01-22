Mesut Özil'e 'Alman çetesi' benzetmesi! İngilizler...

Diyarbakır'dan Rize'ye olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakla gönderilme istekleri Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmediği için karayolu ile gitmek zorunda kalan 4 hakemin bulunduğu araç, Rize'ye 55 kilometre kala kontrolden çıkarak takla attı. Ölümden dönen hakemler, hastanede yapılan tedaviden sonra Çayelispor - Serhat Ardahanspor Bölgesel Amatör Ligi maçını yönetti. Hakemler, Federasyonun onayıyla Diyarbakır'a uçakla döndü. Yetkililer uçak tahsisi ile ilgili Federasyon yönetiminin aldığı bir karar olduğunu ve hakemlerin kazadan sonra durumlarının iyi olması nedeniyle kendi istekleri ile maçı yönettiklerini bildirdi.